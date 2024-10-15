孫安佐喊話狄鶯、孫鵬「別那麼在乎我」！暢談美國牢獄生活：很充實

記者劉宛欣／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐過去話題不斷，不僅幾年前在美國涉及恐嚇公眾安全入獄，後又在前往泰國期間被邪教盯上、擅闖民宅等事件，所幸後來安全回到台灣，目前集中精力在經營自媒體。近日他登上《命運好好玩》，被問到一路以來有想對父母說什麼話，他則直言「可以不要那麼太在乎我」。

▲孫安佐希望爸媽可以不要太在乎他。（圖／翻攝自《命運好好玩》YT）

孫安佐上節目時，聊起過去的諸多風波，被問到想對父母說些什麼，他直言「我覺得他們可以不要那麼在乎我，也許就不會那麼疲於奔命，然後讓自己心累」，他自認在美國的事件並沒有真的發生，入獄對他而言也不是大事「剛好可以去深造一下」，主持人何篤霖提及狄鶯、孫鵬打官司花了很多錢，他也認為沒必要打官司，因為證據確鑿，自己當時也直接認罪了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫安佐認為爸媽不用太操心。（圖／翻攝自《命運好好玩》YT）

至於被關一事，孫安佐也看很開，表示「那就關啊」，他自認沒有做太誇張的事，卻被渲染成犯了恐攻罪，無奈表示「根本沒有恐攻罪這種東西」，因此他認為父母根本不需要操心太多，就好好待在台灣就好，他頂多關個一兩年就會回來，甚至提及在獄中時，反而多了很多時間可以運動、自我訓練「意外的很充實」，類似當兵的感覺。

孫安佐認為父母有時應該適時放下，「花錢打官司就算了，他們光是住在美國，每天還要請別人吃東西，又多花了很多錢，甚至花的都還比官司的錢還多，我也是很問號」。最後還提及他的目標是成為台灣鋼鐵人，未來除了去烏克蘭，也有意願去加薩走廊打仗，「當個傭兵征戰沙場，把學的技能全都用在生活中」。