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阿Sa演唱會被好友關智斌求婚！　笑回：他願意娶我就嫁

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星蔡卓妍（阿Sa）15日公開出席活動，近期忙於中國大陸巡迴演唱會的她，雖然在廣州站發燒，仍堅持完成整場表演。她笑稱今年犯太歲，常有小病小痛，但她保持正面心態，表示「小病是福」。最讓她感動的是，年過90的奶奶為了支持她，不畏舟車勞頓，特地前往廣州和佛山觀看她的演唱會，並且連續看了3場。

▲阿Sa回應關智斌在演唱會上的求婚。（圖／翻攝自蔡卓妍Instagram）

▲阿Sa回應關智斌在演唱會上的求婚。（圖／翻攝自蔡卓妍Instagram）

根據港媒報導，阿Sa談及好友關智斌在佛山場擔任嘉賓，開玩笑地在台上向她「求婚」，引發網友回憶起阿Sa曾說「40歲沒結婚就嫁給他」的承諾。阿Sa幽默回應：「『哎呀老公』嘛，大家互相幫忙啦！」當被問及婚約是否延後，她笑稱：「如果他願意娶，我就嫁！愛他一萬年。」至於好姐妹鍾欣潼（阿嬌）被指身材走樣，阿Sa則淡然表示：「最重要的是健康、開心。」

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▲阿Sa回應關智斌在演唱會上的求婚。（圖／翻攝自蔡卓妍Instagram）

▲關智斌擔任演唱會嘉賓。（圖／翻攝自關智斌微博）

阿Sa還透露，這周巡演結束後，她將投入與張繼聰合作的新電影拍攝工作。對於外界猜測這部電影可能是明年的賀歲片，阿Sa表示目前還不確定，但希望能趕得上。她稱讚與張繼聰合作默契十足，過去在主持和劇集上都有不錯的合作經驗，這次也非常期待。當被問到與張繼聰合作的最大挑戰是否是忍住不笑時，阿Sa笑著回應：「他平時說話就讓我笑個不停，但我還是很專業的，不會輕易笑場！」

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關智斌, 阿Sa, 蔡卓妍

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