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Sandy「我是藝人不是明星」！　長文曝工作選擇背後價值觀

記者王靖淳／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，婚後育有1子1女的她，平時仍會透過社群記錄生活，今（15）日她就在IG發文透露一段與老公的對話內容，大方分享自己在選擇工作時的價值觀，同時也表示：「我是藝人，不是明星，這在心態上是有極大差別的。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy分享她與老公的一段深夜電話對話，內容涉及生活的點滴與對工作的反思。Sandy表示，她與老公除了在電話中笑鬧、互傳梗圖、討論節目《萌寵明星粗乃玩戀愛季》中的內容之外，兩人也深入探討她對工作的看法。她形容這次對話是「認真專注的分享」，雖然話題聽起來嚴肅，卻一點也不沈重。

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談到工作時，Sandy坦言，外界可能會對她的選擇解讀與成就感或利益相關，不過她強調，自己的價值觀和核心文化對選擇的影響更深，「價格重要，但價值也很重要」，她認為這是她做出各種選擇時最重要的考量之一，同時也感慨表示，許多事即使對身邊人解釋不清楚，仍必須遵循自己的原則。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy以動物遷徙為例，指出人類常因害怕失敗而停滯不前，並強調在困境中，人們不應拘泥於單一的局面，因為同一盤棋局可能會有多條出路，「我是一名藝人，不是明星」，代表她對工作的態度並非只停留在角色設定或夢想，而是將其視為值得花時間去實現的價值。最後，Sandy不忘強調，她始終是個「有想做的事的女子」，並希望透過記錄和反思，不偏離自己的目標和軌道。

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