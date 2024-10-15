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陳筱蕾得腦瘤開顱手術過6年！　親曬「腦部斷層照」最新病況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

藝人陳筱蕾2018年發現長了腦瘤，為此淡出演藝圈開刀休養，怎料2020年復發，治療至今已長達6年，仍未能痊癒。15日她透過臉書曬出腦部斷層照，透露最新的病況，腫瘤已經從2.8公分縮小到2.6公分，表示「它是真的和我處的好好的」。

▲陳筱蕾曬出腦部斷層照。（圖／翻攝自陳筱蕾臉書）

▲陳筱蕾與腦瘤共存。（圖／翻攝自陳筱蕾臉書）

陳筱蕾15日在臉書曬出一系列生活照以及腦部斷層照，從二次復發後開始治療至今，腫瘤從去年的2.8公分，變成今年的2.6公分，腦水腫已經完全消失，表示：「總歸它是真的和我處的好好的！」並透露近期有病友問她當時狀況和心情，但她明明講過很多次大多都忘了，因此會翻找過去寫過的文以及新聞，直言「慶幸好險有記錄下來…」。

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▲陳筱蕾曬出腦部斷層照。（圖／翻攝自陳筱蕾臉書）

▲陳筱蕾曬出腦部斷層照。（圖／翻攝自陳筱蕾臉書）

身為過來人，陳筱蕾強調每個人狀況不一樣，可以聽聽意見，並多找幾位醫師評估，再選擇最適合自己的治療方式，信心喊話道「希望我們都在往好的路上」。

陳筱蕾最早在2018年發現長腦瘤，先前曾公開聊當初發現罹患腦瘤的契機，是出外景節目時需要奔跑，但一跑起來身體就不受控制地往左邊偏，才意識到異狀，沒想到一檢查竟是腦瘤，因為腫瘤貼近許多神經，陳筱蕾雖然順利開刀切除，但也影響了顏面神經功能，剛動完刀時左臉完全麻痺，直到現在都還有些僵硬、容易流眼油。但她仍樂觀表示：「我現在就覺得是最好的狀態了。」自知不可能100%恢復，已幾乎不接演藝工作，靠著經營網路平台、接業配等，仍有安穩的生活。

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