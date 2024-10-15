ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans成員Hanni今（15日）出席國會國政監察會議，公開表達對HYBE的不滿情緒，直言「最近發生一連串的事情讓我確信了公司不喜歡我們」，進而再提「無視她」一案外，更在最後發言時哽咽泛淚。

▲▼Hanni。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）▲▼Hanni。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）▲▼Hanni。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

▲Hanni今天站上國會哭了。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）

Hanni在國政監察會議上補充「這不是我第一次遇到這樣的情況，我和公司高層對到眼時，他們也沒有回應我的打招呼，這種感受只有經歷過的人才能理解。我原以為這只是我個人的感覺，但後來在Blind（企業員工可匿名發文的社群平台）上看到有關NewJeans的惡評，並聽到PR部門的人在試圖貶低我們在日本的成績的錄音後，我確信公司真的不喜歡我們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對「無視她」的監視器畫面因已經到期，所以沒能確認一事，現ADOR代表金周永（音譯）表示：「我已經要求對此事進行調查，也請求恢復監視器影片。我相信Hanni的說法，並努力尋找證據，但目前還沒有取得進展。」國政監察會委員長也說明，這起事件之所以會登上國會，主要是為了保護那些未受勞動法保護的新型勞動者，關於NewJeans在HYBE遭受職場霸凌的調查請求已經提出。

Hanni則在最後發言中忍不住哽咽泛淚：「感謝國會議員們為我提供這個機會，今天這個場合是為了解決職場內的霸凌和排擠問題。當我經歷這些事情時，我意識到法律無法解決世界上的所有問題。然而，我相信如果人與人之間彼此尊重，職場內就不會有霸凌和排擠的現象。」

因此，Hanni會決定出面也是希望所有人都不會遇到相同的情形：「雖然我無法一一向大家表達我的感謝，連澳洲大使館也因為擔心而聯繫了我的父母，並表示願意提供幫助，這讓我感到非常感激。如果有機會再次出席，我會更加努力學習韓文，然後再來發言，非常感謝大家。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國侏儒河馬「彈跳豬」　泡澡被員工加菜成「河馬鍋」

推薦閱讀

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

徐凱希坦承分手百億男友　凍卵43顆　分手原因曝光

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NewJeans, Hanni

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡允潔爆對老公下體過敏「進去就痛」！　排斥身體接觸：真的很害怕做
  2. 2024下半年必看「黑馬古裝愛情陸劇」　張晚意愛上妹妹大談禁忌戀
  3. 林襄認啦啦隊生涯「支離破碎又重建」！　感性吐焦慮茫然心境
  4. 台越混血「拿到身分證」入圍金鐘：我是台灣人　雷嘉汭無法平常心
  5. 《黑白大廚》第2季「已邀《地獄廚房》戈登拉姆齊」！　製作人親證實
  6. 金友莊4年後暫離台灣　美女女兒也帶去　宣布買下曼谷新宅
  7. 民視八點檔加入帥哥新血！　海歸醫生「相親對象是男的」鬧烏龍
  8. 導演鍾孟宏為新作「登門拜訪」親邀演員：沒他不知能找誰
  9. 視網膜金鐘公約發狂語「喝香菜檸檬汁」　大霈當場一聽傻眼了！
  10. 葉瑋庭混血二寶出生了！　怕漏掉張惠妹大巨蛋：溢奶也要跟

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366