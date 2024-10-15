Hanni國會落淚！ 　「不是第一次被無視」：HYBE真的不喜歡我們

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans成員Hanni今（15日）出席國會國政監察會議，公開表達對HYBE的不滿情緒，直言「最近發生一連串的事情讓我確信了公司不喜歡我們」，進而再提「無視她」一案外，更在最後發言時哽咽泛淚。

▲Hanni今天站上國會哭了。（圖／翻攝自YouTube／SBS 뉴스）



Hanni在國政監察會議上補充「這不是我第一次遇到這樣的情況，我和公司高層對到眼時，他們也沒有回應我的打招呼，這種感受只有經歷過的人才能理解。我原以為這只是我個人的感覺，但後來在Blind（企業員工可匿名發文的社群平台）上看到有關NewJeans的惡評，並聽到PR部門的人在試圖貶低我們在日本的成績的錄音後，我確信公司真的不喜歡我們。」

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針對「無視她」的監視器畫面因已經到期，所以沒能確認一事，現ADOR代表金周永（音譯）表示：「我已經要求對此事進行調查，也請求恢復監視器影片。我相信Hanni的說法，並努力尋找證據，但目前還沒有取得進展。」國政監察會委員長也說明，這起事件之所以會登上國會，主要是為了保護那些未受勞動法保護的新型勞動者，關於NewJeans在HYBE遭受職場霸凌的調查請求已經提出。

Hanni則在最後發言中忍不住哽咽泛淚：「感謝國會議員們為我提供這個機會，今天這個場合是為了解決職場內的霸凌和排擠問題。當我經歷這些事情時，我意識到法律無法解決世界上的所有問題。然而，我相信如果人與人之間彼此尊重，職場內就不會有霸凌和排擠的現象。」

因此，Hanni會決定出面也是希望所有人都不會遇到相同的情形：「雖然我無法一一向大家表達我的感謝，連澳洲大使館也因為擔心而聯繫了我的父母，並表示願意提供幫助，這讓我感到非常感激。如果有機會再次出席，我會更加努力學習韓文，然後再來發言，非常感謝大家。」