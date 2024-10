金曲歌后不是終點！孫盛希將INFP寫成一首歌　繼續唱著自己喜歡的歌

文/妞新聞

從早期的失戀情歌〈恆溫〉、〈自然凋謝〉,到偶像劇主題曲〈Someday or One Day〉、〈眼淚記得你〉,只要前奏一下,就算沒有經歷當時的故事,還是能產生強烈共鳴,這就是「孫盛希」的音樂魔力。2019年她以《希遊記》獲金曲獎最佳國語專輯獎、2021年以《出沒地帶Where Is SHI?》獲最佳演唱錄音專輯獎,直到今年以《Boomerang》獲得最佳華語女歌手,孫盛希花了十年的時間,從觀眾席走上金曲獎舞台。

▲孫盛希。(圖/IG@shishi_sun,下同)

孫盛希的情歌,絕對是深夜裡最能讓人潸然淚下的,不只是旋律撩動心弦,歌詞更是寫進人心,從《無神之地不下雨》、《浮士德的微笑》、《想見你》,有了歌曲的畫龍點睛,替戲劇注入雙倍的靈魂,也是現今華語圈新一代「OST」女王,孫盛希認為她的音樂風格分為兩派,一派偏向自己的喜好,一派是追劇會聽到的OST,如果硬要選一首最喜歡的,那絕對是〈自然凋謝〉,這首歌的意境蠻符合當時的感情狀態。

螢光幕前看似穩定發展,其實孫盛希近年感觸相當澎湃,曾有過放棄、被打擊、自我懷疑的念頭,憶起出道至今重重關卡,她表示「疫情那陣子突然消失動力,或許是工作起伏衝擊,當妳失去找到驅使往前的能量,那股得失心很可怕」,INFP性格的孫盛希,歷經三年的時間,摸索新專輯的方向和嚮往嘗試的音樂風格,以一張完全沒有抒情慢歌的專輯《Boomerang》亮相,以全新切面介紹自己。

「我也討厭這自己/無法真正的開心/Loving me ain’t easy」

「你現在的樣子,就會決定你的音樂方向」出自於不少音樂人的共鳴,〈INFP〉這首歌是介紹自己、直視自己、打開這張專輯第一首就可以認識我的概念,孫盛希將屬於INFP(調停者類型)的人格特質譜成一首作品,旋律和編曲乘載了一切不可預測的情緒曲線,聽得到多少變奏就有多少的洶湧,一邊分享作品創作理念,她一邊回想起音樂風格的轉變:「以前生活狀態比較拼命緊繃,寫歌特別想設計飆高音、很難唱的旋律,反觀現在狀態『鬆』很多,相較著重情感層面流露,不會刻意設計太多橋段」。

「從以前習慣把自己逼到最悲慘的情緒創作,到這張專輯選擇放鬆去唱歌,反而狀態更好」孫盛希坦言這兩、三年,不再像以前那樣逼自己,隨著年齡和經驗的累積,發現人生真正的檢討是理解你不需要改變,越用力放下的只會更加反彈,如同她發表金曲感言「我們人生中不斷在丟拾迴力鏢,它們會用任何形式和時間回到我們身邊。希望我們能投入更多好的東西,給予自己的人生,因為這些可能會傷到自己、打到自己,也可能是給自己的一份禮物」,對孫盛希來說,出道十年收獲到最大的禮物,不僅是金曲歌后的肯定,這些年無論好的、壞的經歷,才能在一首首的音樂裡,聽見孫盛希獨有的靈魂。

「金曲歌后是個非常重要的里程碑,但這也不會是最終的目標」,儘管獲得三座金曲獎的肯定,孫盛希那顆熱愛音樂的心從未改變,出道累計十年的時間,回想起過去最懵懂的階段,她露出堅定眼神「我是個蠻膽小的人,但在音樂這個領域總是變的大膽,那段期間很常報名歌唱比賽、Audition的經驗,或許就是這股擋不住對音樂的熱情,蠻自然的就走到現在」,與希希進一步深聊時,當我詢問未來會想要在演藝圈成為什麼樣的存在時,她直言「想要成為什麼存在嗎,我還不確定,但如果能留下音樂、留下創作在世界上還蠻好的,我不想憑空消失」。

「這一場清醒夢/睡不著也醒不來」

在夢裡,至少所有感覺都是自由的,〈清醒夢〉是一首赤誠無比的獨白,透過不同力道的聲線詮釋,將心中無聲的吶喊蕩漾在現實與夢境間,回到現實生活,每個人或多或少曾有過很難過、很開心卻不清楚是不是自己在做夢的經歷,孫盛希將〈清醒夢〉編排在專輯最後一首歌曲,暗示著人生該控制的是焦慮反覆的夢境,還是手中的開關鍵。

「繞一點路也沒關係,都是成長的必須」,出道十年的孫盛希,拿下了第35屆金曲獎華語女歌手的肯定,將在今年11月走進臺北流行音樂中心,舉辦《「I」Can’t Be Left Alone》演唱會,在一來一往的訪問過程,分享著演唱會名稱的除了是最新單曲〈Hate U MORE〉的歌詞,「I」同時也代表著INFP,出道至今累積六張專輯、無數首傳唱度高的代表作,孫盛希喊話「很期望能把舞台填滿,也期待現場聽到大家一起合唱」,有了金曲歌后的肯定,站上北流演唱會的孫盛希,繼續唱著自己喜歡的歌,一步步慢慢來!

