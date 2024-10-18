金曲歌后不是終點！孫盛希將INFP寫成一首歌　繼續唱著自己喜歡的歌

文／妞新聞

從早期的失戀情歌〈恆溫〉、〈自然凋謝〉，到偶像劇主題曲〈Someday or One Day〉、〈眼淚記得你〉，只要前奏一下，就算沒有經歷當時的故事，還是能產生強烈共鳴，這就是「孫盛希」的音樂魔力。2019年她以《希遊記》獲金曲獎最佳國語專輯獎、2021年以《出沒地帶Where Is SHI?》獲最佳演唱錄音專輯獎，直到今年以《Boomerang》獲得最佳華語女歌手，孫盛希花了十年的時間，從觀眾席走上金曲獎舞台。

▲孫盛希。（圖／IG@shishi_sun，下同）

孫盛希的情歌，絕對是深夜裡最能讓人潸然淚下的，不只是旋律撩動心弦，歌詞更是寫進人心，從《無神之地不下雨》、《浮士德的微笑》、《想見你》，有了歌曲的畫龍點睛，替戲劇注入雙倍的靈魂，也是現今華語圈新一代「OST」女王，孫盛希認為她的音樂風格分為兩派，一派偏向自己的喜好，一派是追劇會聽到的OST，如果硬要選一首最喜歡的，那絕對是〈自然凋謝〉，這首歌的意境蠻符合當時的感情狀態。

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螢光幕前看似穩定發展，其實孫盛希近年感觸相當澎湃，曾有過放棄、被打擊、自我懷疑的念頭，憶起出道至今重重關卡，她表示「疫情那陣子突然消失動力，或許是工作起伏衝擊，當妳失去找到驅使往前的能量，那股得失心很可怕」，INFP性格的孫盛希，歷經三年的時間，摸索新專輯的方向和嚮往嘗試的音樂風格，以一張完全沒有抒情慢歌的專輯《Boomerang》亮相，以全新切面介紹自己。

「我也討厭這自己／無法真正的開心／Loving me ain’t easy」

「你現在的樣子，就會決定你的音樂方向」出自於不少音樂人的共鳴，〈INFP〉這首歌是介紹自己、直視自己、打開這張專輯第一首就可以認識我的概念，孫盛希將屬於INFP（調停者類型）的人格特質譜成一首作品，旋律和編曲乘載了一切不可預測的情緒曲線，聽得到多少變奏就有多少的洶湧，一邊分享作品創作理念，她一邊回想起音樂風格的轉變：「以前生活狀態比較拼命緊繃，寫歌特別想設計飆高音、很難唱的旋律，反觀現在狀態『鬆』很多，相較著重情感層面流露，不會刻意設計太多橋段」。

「從以前習慣把自己逼到最悲慘的情緒創作，到這張專輯選擇放鬆去唱歌，反而狀態更好」孫盛希坦言這兩、三年，不再像以前那樣逼自己，隨著年齡和經驗的累積，發現人生真正的檢討是理解你不需要改變，越用力放下的只會更加反彈，如同她發表金曲感言「我們人生中不斷在丟拾迴力鏢，它們會用任何形式和時間回到我們身邊。希望我們能投入更多好的東西，給予自己的人生，因為這些可能會傷到自己、打到自己，也可能是給自己的一份禮物」，對孫盛希來說，出道十年收獲到最大的禮物，不僅是金曲歌后的肯定，這些年無論好的、壞的經歷，才能在一首首的音樂裡，聽見孫盛希獨有的靈魂。

「金曲歌后是個非常重要的里程碑，但這也不會是最終的目標」，儘管獲得三座金曲獎的肯定，孫盛希那顆熱愛音樂的心從未改變，出道累計十年的時間，回想起過去最懵懂的階段，她露出堅定眼神「我是個蠻膽小的人，但在音樂這個領域總是變的大膽，那段期間很常報名歌唱比賽、Audition的經驗，或許就是這股擋不住對音樂的熱情，蠻自然的就走到現在」，與希希進一步深聊時，當我詢問未來會想要在演藝圈成為什麼樣的存在時，她直言「想要成為什麼存在嗎，我還不確定，但如果能留下音樂、留下創作在世界上還蠻好的，我不想憑空消失」。

「這一場清醒夢／睡不著也醒不來」

在夢裡，至少所有感覺都是自由的，〈清醒夢〉是一首赤誠無比的獨白，透過不同力道的聲線詮釋，將心中無聲的吶喊蕩漾在現實與夢境間，回到現實生活，每個人或多或少曾有過很難過、很開心卻不清楚是不是自己在做夢的經歷，孫盛希將〈清醒夢〉編排在專輯最後一首歌曲，暗示著人生該控制的是焦慮反覆的夢境，還是手中的開關鍵。

「繞一點路也沒關係，都是成長的必須」，出道十年的孫盛希，拿下了第35屆金曲獎華語女歌手的肯定，將在今年11月走進臺北流行音樂中心，舉辦《「I」Can’t Be Left Alone》演唱會，在一來一往的訪問過程，分享著演唱會名稱的除了是最新單曲〈Hate U MORE〉的歌詞，「I」同時也代表著INFP，出道至今累積六張專輯、無數首傳唱度高的代表作，孫盛希喊話「很期望能把舞台填滿，也期待現場聽到大家一起合唱」，有了金曲歌后的肯定，站上北流演唱會的孫盛希，繼續唱著自己喜歡的歌，一步步慢慢來！

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