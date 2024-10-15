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身體變形！雙腿相差9cm　《Voice》白成鉉患骨軟骨瘤：險不能再拍戲

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員白成鉉曾演《天國的階梯》、《親愛的恩東啊》和《Voice》等知名戲劇，去年10月因罹患骨軟骨瘤而進行手術，並透露當時病情嚴重，差點就不能再演戲了，近日和妻子一起上節目《同床異夢2—你是我的命運》，談及了與病魔抗爭的過程。

▲▼白成鉉。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）▲▼白成鉉。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

▲白成鉉因骨軟骨瘤動手術。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

白成鉉在《同床異夢2—你是我的命運》表示，婚後不久就迎來了第一個孩子，身為一家之主，曾為了生活不得不在工地工作，經濟壓力讓他備感艱辛。沒想到，他去年10月因運動時腳跟受傷，隨後髖關節開始疼痛，最初診斷為髖關節炎，但藥物與注射治療皆無效，經過MRI檢查，才發現髖關節內長了腫瘤，確診為骨軟骨瘤。

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最終，白成鉉接受了高頻腫瘤切除手術：「我因為奔波於多家醫院，浪費了不少時間，直到身體嚴重變形才接受治療，腫瘤雖然切除了，但上下半身的扭曲情況讓康復過程變得漫長，本來幾乎無法拍攝電視劇，當時情況非常嚴重，兩條腿的長度差了9公分。」經過長時間的復健，目前已恢復健康，並回歸正常生活。

▲▼白成鉉。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）▲▼白成鉉。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

▲白成鉉一度嚴重到雙腿相差9公分。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）

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