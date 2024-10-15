三上悠亞驚喜回歸SKE48活動！　畢業後再以偶像身分登台

記者黃翊婷／綜合報導

日本前AV女優三上悠亞（本名鬼頭桃菜）去年引退之後，專注於經營個人品牌，14日還驚喜現身偶像團體SKE48的16周年演唱會「SKE48 16th Anniversary Festival 2024」，並與之前的隊友同台演唱歌曲〈我們的牽絆〉。

▲三上悠亞。（圖／翻攝自IG／yua_mikami，下同。）

根據日媒《日刊體育》報導，偶像團體SKE48昨日（14日）在名古屋舉辦16周年演唱會「SKE48 16th Anniversary Festival 2024」的最後一場活動，同時也是二期生成員齊藤真木子的畢業典禮，已畢業的二期生赤枝里里奈、石田安奈、磯原杏華、内山命、加藤琉美、三上悠亞、高柳明音、古川愛李、向田茉夏，也都穿上白色服裝登場，與齊藤真木子合唱歌曲〈我們的牽絆〉。

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齊藤真木子一度感動落淚，並向前隊友、粉絲表達感謝。不過，由於這也是三上悠亞畢業之後再次以偶像身分露面，因而受到外界關注；據了解，活動之前三上悠亞已獲得製作人秋元康同意，再度已畢業成員的身分參與活動。

▼▲三上悠亞去年自AV界引退之後，積極往其他領域發展。

三上悠亞2009年3月獲得SKE48第2期生選拔合格，2014年4月29日從SKE48畢業，2015年6月以藝名三上悠亞在AV界出道，直到2023年8月16日於30歲生日時宣布正式從AV女優身分引退，之後便一直致力於參與綜藝節目、經營個人品牌。