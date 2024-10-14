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電影處女作等7年上映「一出道就吊鋼絲」　李沐驚悚倒吊垂落禮堂

記者黃庠棻／台北報導

柯汶利導演執導的《默殺：無聲之地》將於10月18日全台上映，他和李沐日前一同出席台南特映會，尤其李沐當天首度與觀眾一起觀影，飾演帶頭霸凌他人的女學生，兇狠模樣讓人看得心驚驚，她自己觀影過程也數度被劇情嚇得尖叫，撇頭遮眼。

▲《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供）

▲柯汶利導演、李沐出席《默殺：無聲之地》台南特映會。（圖／鴻聯國際提供）

《默殺：無聲之地》於7年前拍攝，皆為李沐與柯汶利導演兩人的電影處女作，李沐打趣形容自己「我以前好會瞪人啊！」且她透露其中一場驚悚倒吊垂落禮堂天花板的戲，是親自上陣，也是她人生首次吊鋼絲。

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▲《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供）

▲柯汶利導演、李沐出席《默殺：無聲之地》台南特映會。（圖／鴻聯國際提供）

談到飾演校園霸凌者，李沐表示「我覺得很珍貴，自己的反派面向能被導演發掘。7年後看著畫面裡的自己，有種看陌生人的感覺，原本很擔心那時的演技太青澀，但看完之後覺得做得還不錯，謝謝導演和表演老師的指導，演起來很過癮。」

▲《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供）

▲柯汶利導演、李沐出席《默殺：無聲之地》台南特映會。（圖／鴻聯國際提供）

李沐精湛的演技獲現場觀眾熱烈讚賞，導演更大讚她和黃健瑋在巴士裡的對手戲很精彩，她回憶「我現在想到還會背脊發涼、起雞皮疙瘩！健瑋哥很專業，散發出來的氣場讓人汗毛直豎。」

▲《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供）

▲李沐在《默殺：無聲之地》飾演霸凌者。（圖／鴻聯國際提供）

片中，李沐使壞欺負扮演特教生的宸頤和紀亮竹，3人事先透過多堂表演課累積默契，李沐坦言拍到後來，內心很不好意思，下戲後一直向2人說抱歉。宸頤飾演特教生小彤，經歷一連串悽慘遭遇，她說：「這是我首部電影長片，看了很多電影當參考，因為小彤是失語症，有去看《熔爐》揣摩無法說話的人怎麼透過眼神傳達訊息跟情緒。」事後有工作人員在殺青酒聽到她開口講話而嚇到。

▲《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供）

▲宸頤在《默殺：無聲之地》是失語症患者。（圖／鴻聯國際提供）

紀亮竹扮演有表達障礙的特教生惠君，她說「最難的是我說話的方式，要真正傳遞『惠君』要說的，還要練習肢體動作慣性，突破一般人行動的節拍跟邏輯。」被問到下戲後如何排解沉重情緒，她透露「快點回到自己原有的生活，會告訴自己表演跟角色是屬於惠君，我還是紀亮竹，我有我自己的生活。」

▲紀亮竹扮演有表達障礙的特教生惠君。（圖／鴻聯國際提供）

▲紀亮竹扮演有表達障礙的特教生惠君。（圖／鴻聯國際提供）

飾演牧師的高英軒表示「這部電影充滿懸疑，像傳道電影又像紀錄片，很燒腦也有驚悚辦案元素。導演在劇本階段每個版本都會找所有演員討論，大家會針對不同看事情的角度給予意見，包括施名帥、張少懷都有給了很多意見。」

▲《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供）

▲《默殺：無聲之地》等7年終於要在台灣上映。（圖／鴻聯國際提供）

《默殺：無聲之地》以女學生連環失蹤命案開展，在不安與恐懼背後，暗藏校園霸凌、性侵、家暴、跟蹤偷拍等值得關注的社會議題。故事講述靜穆中學裡，以安琪（李沐飾）為首的問題女學生們平日橫行霸道，經常對特教生小彤（宸頤飾）與惠君（紀亮竹飾）出言羞辱，甚至動手施暴。

▲《默殺：無聲之地》。（圖／鴻聯國際提供）

▲《默殺：無聲之地》等7年終於要在台灣上映。（圖／鴻聯國際提供）

就在校慶前夕，這幾名問題女學生接連失蹤，媒體以「女學生連環殺人案」大肆報導，警方追查無果，校園人心惶惶。命案發生後，靜穆中學清潔工李涵（尹馨飾）因此更加看顧女兒小彤。

怎料校慶總彩排當天，安琪的屍體竟隨著彩球從天而降，同時小彤也失去蹤影，心急如焚的李涵決定獨自探查小彤的蹤跡，監視器中看到小彤的最後身影竟是走進自家公寓。劇情翻轉再翻轉，始終沉默的眾人逐一浮出水面，沒有人是局外人，一樁又一樁藏汙納垢的往事被揭露，而背後被揭開的傷疤更讓人心痛。《默殺：無聲之地》將於10月18日全台上映。

《默殺：無聲之地》以女學生連環失蹤命案揭開一連串懸疑翻轉的驚悚真相，由尹馨、宸頤、李沐、黃健瑋、張世、紀亮竹、庹宗華、劉引商、吳慷仁、謝盈萱等實力派演員擔綱。

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