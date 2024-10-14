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黃豪平無緣敲響金鐘！發長文曝心聲　為1件事「向女友道歉」

記者顧齊祐／綜合報導

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」已於12日落幕，有「喜劇貴公子」之稱的黃豪平順利入圍了兩個獎項，可惜最後並未能獲獎。他也於昨（13）日在社群發表了心聲以及原本準備好的獲獎感言，還公開向女友表達了歉意。

▲黃豪平無緣獲獎。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

▲黃豪平無緣獲獎。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

黃豪平在Facebook發文寫道「『原來沒得獎是這種感覺啊⋯⋯』入圍之前，從未想過得獎；公布名單之前，卻好想上台啊」，並為自己首度主持就能順利入圍感到相當幸運，說道「我第一次主持廣播節目就能入圍教育文化主持人獎、第一次podcast進入金鐘就能入圍生活風格節目獎，而我的幸運來自背後有好多的人，一步一步鋪好了被看見被聽見的路」。

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▲黃豪平入圍了金鐘獎《教育文化節目主持人獎》、《podcast生活風格節目獎》。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

▲黃豪平入圍了金鐘獎《教育文化節目主持人獎》、《podcast生活風格節目獎》。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

黃豪平也分享了原先已準備好的得獎感言，致謝了製作團隊、合作夥伴宇珊以及女友Dora，甚至還向女友表達了歉意寫道「不好意思一直把我們的故事拿來節目消費」。並在文中最後期許道「我們很幸運得到聽眾跟評審的肯定，接下來，我們也不會只為了得獎做節目，請看我們下一步能走到多遠」。

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金鐘獎, 黃豪平

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