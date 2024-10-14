《黑白大廚》李愛德華：至今不敢吃豆腐⋯　拿坡里3億獎金用途曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣料理實境秀《黑白大廚》現已播畢，但後續熱潮持續延燒。其中端出多達6項豆腐料理的主廚李愛德華，實力不容質疑，謙虛的態度也累積大批粉絲，他近日登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開幕後秘辛，承認出現後遺症，至今不敢吃豆腐，幽默發言逗得全場笑出來。

▲▼李愛德華坦言至今不敢吃豆腐，全場笑出來。（圖／翻攝自tvN）



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《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一集請到兩位主廚李愛德華、「拿坡里美味黑手黨」權聖晙出演，製作單位搶先公開預告，兩人公開節目幕後秘辛，聊起最後一關需要用豆腐製作各類料理，李愛德華卻充滿後遺症，他用生疏的韓文幽默表示：「我到現在還不敢吃豆腐！」坦言變出6道料理靈感已經枯竭，甚至出現對豆腐恐懼的後遺症。

▲權聖晙3億獎金用途公開。（圖／翻攝自tvN）



值得一提的是，李愛德華與劉在錫生肖同為屬鼠，他還開玩笑表示「開一間『屬鼠餐廳』」，逗趣發言讓劉在錫當場拍手叫好。另一位主廚權聖晙被問及獎金韓幣3億（約台幣720萬元）的用途，他大方給予解答，只是預告並未公開訪談間的關鍵答案，正式內容預計於16日播出。