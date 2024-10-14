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「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

記者黃皓瑋／綜合報導

從《大學生了沒》出道，有「廟會女神」稱號的藝人曾甜（本名曾庭榆），在社群平台擁有55萬名追蹤者，她去年證實患上罕見免疫疾病「重症肌無力」，曾需每月吞300多顆藥治療，所幸後來病情獲得控制。她昨（13日）驚喜宣布將轉戰職籃啦啦隊，也親自吐露心聲。

▲▼曾甜。（圖／翻攝自Facebook／曾甜粉絲頁）

▲曾甜宣布加盟職籃啦啦隊。（圖／翻攝自Facebook／曾甜粉絲頁）

曾甜過去受到擔任廟宇委員的外公影響，在許多廟會活動中擔任舞者，因而獲封廟會女神，目前她也活躍於電競圈，並同時擔任行腳類節目《寶島神很大》的主持人。多才多藝的她，昨日在臉書發文，宣布她將再「斜槓」，成為職籃啦啦隊「Formosa sexy」的新成員，消息一出吸引大批網友關注。

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▲▼曾甜住院治療。（圖／翻攝自Facebook／曾甜粉絲頁）

▲曾甜去年坦言罹患免疫疾病「重症肌無力」。（圖／翻攝自Facebook／曾甜粉絲頁）

曾甜去年5月被診斷患有重症肌無力，疾病影響她全身的肌肉力量，讓她曾為了維持正常生活，1個月服用300多顆藥，還因為服藥副作用影響外型。對於跨界挑戰啦啦隊的決定，曾甜也坦言：「生病過後，在不知道未來會怎麼樣的情況下，不管什麼事情，試試看又何妨呢？」3度轉戰新領域的她，也向粉絲喊話：「我是一名主持人，同時也是一名啦啦隊舞者，接下來請多指教，我們球場見！」

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