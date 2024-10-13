才剛被催生...陳喬恩合體老公現身蕭敬騰婚禮　二度被問生子反應曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer今（13日）晚將在台北萬豪酒店補辦婚禮，本次婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600位，整場婚禮扣除贊助，耗資百萬元，陣容龐大宛如世紀婚禮。

▲陳喬恩夫妻出席蕭敬騰婚禮。（圖／記者陳煥丞攝）

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陳喬恩上個月底才剛和小9歲的馬來西亞富二代老公Alan辦完婚禮，今天也和好友明道一起出席蕭敬騰婚禮，明道打趣說，他剛好遇到陳喬恩：「我還不小心以為是來參加妳（台北場的婚禮）。」陳喬恩也笑說：「謝謝大家來參加我的台北場婚禮，沒有啦開玩笑，我也是剛辦完自己的婚禮，剛好又來沾一次喜氣，他看到我就說這是你台北場嗎 ？」

至於紅包數字？陳喬恩先是開玩笑說八位數，隨後又說是心意；被問是否有以過來人身分給新人建議？陳喬恩說：「我怎麼給意見？可能是酒要喝慢一點，但她（指Summer）酒量很好。」

先前陳喬恩抱怨很多人關心她到底生不生，忍不住表示：「到底女人生不生孩子很重要嗎？妳喜歡妳就去生，不喜歡就不生啊！有很難嗎？」今天陳喬恩再次被媒體被問到生子計畫，陳喬恩則笑著揮手離開，沒有回應。