真的是同一人！金鐘男神國中「胖到117kg」遭霸凌　暴肥照出土

記者黃庠棻／台北報導

金鐘迷你劇集視帝李程彬常在社群分享他的健身動態，曾為飾演拳擊手練到體脂僅有6-8%的他，竟曾因太胖慘遭霸凌，而他也是因此才下定決心減肥。李程彬笑說國中是他的體重巔峰期，當時還一度胖到117公斤。

▲李程彬國中曾胖到117公斤。（圖／東旭九翔娛樂）

李程彬國中時期胖到超過百斤，笑說「以前每天回到家，媽媽都對我說我很帥、比F4還帥，我就很開心每天卯起來吃，完全沒感覺自己有多胖。直到後來被同學叫死胖子、被霸凌才發現，平常班上的女生都不會理我，只有要抬便當、搬重物之類的苦力才會來使喚我。」

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▲李程彬國中曾胖到117公斤。（圖／東旭九翔娛樂）

而李程彬決定瘦下來的契機，是曾收到一封情書，但當他開心打開來一看，才知道是給要坐在他旁邊的高瘦帥哥。又正好當時看到電影《瘦身男女》，便想著或許自己瘦下來也能轉變而決心減肥。他開始游泳跟少吃，半年內減掉了40多公斤，升上高中後完全是另一個人，更因帥哥外型獲得不少好處。

▲李程彬國中曾胖到117公斤。（圖／東旭九翔娛樂）

上高中後的李程彬，受歡迎程度幾乎是校草等級，身為籃球隊還曾比賽拿獎的他，每次練球場邊都有學妹在旁觀賽尖叫、送水送毛巾。平常更三天兩頭收到愛心早餐，情人節收到的巧克力多到爆炸，收情書、告白甚至被倒追的經驗更是數不勝數，就連初戀都是被學姊倒追，李程彬笑說這些境遇他國中時是完全沒想到的。