麋先生演唱會太精彩　楊貴媚、鍾欣凌大讚：太迷人

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生將在明年3月1日首度站上高雄巨蛋開唱，距離售票日僅剩一週，不少藝人朋友紛紛為麋先生加油打氣。像是告五人和宇宙人都率先送上祝福，還故作神秘地說：「這次我們會在台上還是台下呢？」 麋先生的好人緣也吸引了影后楊貴媚、視后鍾欣凌親臨小巨蛋現場，兩人都大讚麋先生：「怎麼會那麼迷人！」

▲麋先生將在明年3月1日首度站上高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

演唱會的餘韻至今仍在歌迷心中回蕩，其中演唱到〈我們〉時更是感動全場，讓無數歌迷熱淚盈眶。〈我們〉是麋先生為紀念成團5週年所創作的歌曲，不僅象徵著團員之間深厚的情誼，也道出他們多年來的心路歷程，主唱聖皓分享：「這首歌對我們來說意義重大，因為它很直接地回到麋先生5個人身上，也跟台下的觀眾有深刻連結，在小巨蛋這個重要的舞台上唱這首歌，再適合不過了。」

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團員們唱到〈我們〉時，腦中都會不斷浮現過往的回憶，貝斯手以諾感慨說：「想起很多具體的畫面，像是我們待在以前工作室的日子，這些回憶感覺像才剛發生不久一樣。」吉他手喆安憶起當年團員們一起打造工作室的過程，儘管預算有限，經常面臨漏水、停電等問題，團員們依然齊心協力克服，不僅自己粉刷牆壁，還號召了許多樂團朋友一起整理，他笑說：「有一次我們在工作室吃火鍋，吃到差點著火，當時整間屋子都是濃煙。」

▲麋先生歌曲〈我們〉是他們為了紀念成團5週年所創作。（圖／相信音樂提供）

吉他手小B則坦言：「現在的心境跟剛組團時的心境有很大的不同，隨著越來越多人認識麋先生，我們也開始承受從沒想像過的壓力。」不過他們仍感謝現在所擁有的一切，這12年來讓麋先生學會更加「珍惜」，也希望在作品和表演上都能更貼近歌迷們的心。