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陳為民現身汪建民告別式家祭　「剛好認識30週年」悲痛意外爆粗口

記者黃庠棻／台北報導

男星汪建民罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至腦部與骨頭，7日晚間不敵病魔逝世，家人悲慟發文證實噩耗，享年56歲，演藝圈各界好友紛紛公開表達哀悼。他的告別式在13日舉行，許多圈內摯友都現身靈堂送他最後一程。稍早，好友陳為民也現身家祭，送他最後一程。

▲汪建民路影當天杵拐杖現身，分享辛苦的抗癌過程。（圖／年代提供）

▲汪建民今（13）日舉行告別式。（圖／年代提供）

陳為民低調現身汪建民告別式，參與家祭儀式，他低調走出門口接受訪問，一現身就表示「剛剛在裡面我就快不行了」，坦言今（13）日很剛好是兩人相識30週年，之前因為拍戲結下友誼，直呼「雖然近幾年他因為財務危機，但仍然不影響我們之間的感情」。

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▲▼汪建民告別式-陳為民。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳為民出席汪建民告別式。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陳為民進一步表示，跟汪建民上一次聯絡是在約莫上個月，透過Instagram聊天，因為用文字表達不清出，雙方還打了一通電話，講了許久，沒想到再次見面竟然是在好友的告別式上，講到汪建民他忍不住說起對方的好「他是很正直、很大方的好朋友，我會永遠記得他的好」。

▲▼汪建民告別式。（圖／記者周宸亘攝）

▲汪建民今（13）日舉行告別式。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳為民談及好友汪建民也忍不住情緒失控，坦言過去不會過問對方的身體狀況，直呼「男生的友情就是這樣」，問一問「最近好不好」，都會以「好啊！好啊！」做回應，雙方還約定好改天碰面，怎料好友因病過世，讓他意外脫口「結果媽的…」最後忍不住長嘆一口氣，悼念好友的離開。

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