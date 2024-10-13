ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」：多人指控比較可信

去年11月，我們陪同Mia（右）前往馬偕醫院，申請2006年的用藥紀錄。（鄒保祥攝）

圖文／鏡週刊

10月24日，Mia傳來訊息，延續前日的夫妻爭執：「我的壓力來自訴訟的不確定性。」「我被強烈建議不要對外公開發言、不要寫臉書，如果這是黃健瑋的目的之一，那他做到了。」

11月1日，Mia從台中北上，宿在旅館一夜，隔日早起，我們陪同她再度前往馬偕醫院。只見她從櫃檯人員手中接過上週申請的大疊資料，緊抱胸前，我以為她會立刻拆閱，她卻說：「我沒勇氣現在看。」她踱回旅館，深呼吸，把所有文件平鋪床上，很快找到2006年在馬偕精神內科就診、醫生開立處方藥物史蒂諾斯幫助入睡的紀錄。

11月2日中午，Mia抱著厚厚資料，直奔律師莊喬汝的事務所。此刻距第一次偵查庭剩不到一週，Mia與律師討論案情，Xavier與我在隔壁會議室等待。Xavier擔心任何變數都會影響檢察官心證；希望我允諾，不會在偵查階段撰寫任何相關報導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Mia的辯護律師莊喬汝觀察，當性侵被害人面臨加害者提告、威脅，若非意志堅強，難以走到最後。

▲Mia的辯護律師莊喬汝觀察，當性侵被害人面臨加害者提告、威脅，若非意志堅強，難以走到最後。

Mia步出辦公室時，主動詢問莊喬汝委任費用。莊喬汝答，她是台灣「聲援#MeToo控訴人」義務律師團成員，義務辯護不收費。Mia先是愣住，然後道謝，眼眶潮濕。

「當一個人鼓起勇氣，講出痛苦經歷，所有痛苦經歷卻都被反覆檢驗，要她證明『那是不是真的』，這對一個人的精神傷害，是常人難以想像的。」莊喬汝說：「對被害人而言，他／她就是自己的證人，可是，法律不是這樣運作的。法律只看證據，被害人要回想細節，要把記憶拉回受害當天，有沒有證人？有沒有證物？令人痛苦的事，他／她們卻被要求，要百轉千迴地去回想。」

11月7日，台北地檢署首度以被告身分傳喚Mia。偵查庭後，Mia在律師、Xavier陪同下，穿過大批鎂光燈，一語不發，跳上計程車。「我所有資料都準備2份。一份給律師，一份裝在行李箱…」離開法院後，Mia像個好學生，不斷復盤卷證、回顧與檢察官的對話。此刻她想起網友Jackie，「我告訴檢察官，黃健瑋對Jackie做過違反意願、觸碰身體的事。檢察官希望傳喚Jackie，但我擔心，Jackie身分會不會曝光？」

帶著不確定感，Mia拖起行李箱，隻身跳上高鐵。離開台北，她才傳訊告知，出庭前一晚，內心恐懼，「有什麼一直湧上來，後來直接衝到洗手台吐。」

此後數日，Mia打起精神，密切聯繫相關證人。當年詢問Mia「妳是不是和黃健瑋上過床？」的關鍵證人Z，幾乎與所有人失聯；其他間接聽聞此事人士，作證意願都不高。Jackie則說，如有需要，願向檢察官陳述自身經歷。

戲劇圈朋友私訊Mia：「不會有人相信妳的。妳只有一個人。像是NONO，至少有很多人出來指控他（性侵）啊，這還比較可信。」她憤怒回訊：「『真的假的』這件事，是由受害者的人數來認定嗎？就算加害人一輩子只做過這一次，他還是做了啊。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★食藥署提醒您，安眠藥為醫師處方用藥，民眾若有睡眠障礙，應找睡眠或精神專科醫師診治，積極找出病因，並依照醫師指示正確服用藥品。


更多鏡週刊報導
【女演員倖存之路7】Mia挨告不起訴卻獲悉黃健瑋提再議　律師莊喬汝憂：「受害者恐再次走過創傷迴廊」
【鏡相人間】我不願讓妳一個人——#MeToo發聲反挨告　女演員Mia的倖存之路
【女演員倖存之路1】女演員Mia控黃健瑋乘機性交　公開發文前面告父母：「媽媽，妳有被強暴過嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

推薦閱讀

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

黃正音1年內「離婚＋結束短命戀」！　公開放話：再也不結婚　

黃正音1年內「離婚＋結束短命戀」！　公開放話：再也不結婚　

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝

圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝

安溥賀陸國慶被罵「首現身高雄」！台下怒舉台獨旗抗議　她回應又炎上

安溥賀陸國慶被罵「首現身高雄」！台下怒舉台獨旗抗議　她回應又炎上

安成宰餐廳爆財務危機停業！靠《黑白大廚》翻紅救回　宣布重新開張

安成宰餐廳爆財務危機停業！靠《黑白大廚》翻紅救回　宣布重新開張

蕭敬騰預告明日婚禮！喜曬「甜蜜環抱愛妻照」：最chill新郎新娘

蕭敬騰預告明日婚禮！喜曬「甜蜜環抱愛妻照」：最chill新郎新娘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化　崩潰：快走不動了

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

黃正音1年內「離婚＋結束短命戀」！　公開放話：再也不結婚　

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」　1學期百萬學費

圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝

安溥賀陸國慶被罵「首現身高雄」！台下怒舉台獨旗抗議　她回應又炎上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡昌憲3歲兒下巴撞傷！「爆血縫7針」繃帶包住小臉：超級心疼
  2. 汪建民今辦告別式「遺照曝光」！　Ella、愷樂哀悼致意：我們都會想念你
  3. 那那大師二度開唱「穿空姐裝辣翻」！　嘉賓吐心聲：要有很大勇氣
  4. SM宣布「爭議成員承漢歸隊」　RIIZE元彬代替道歉⋯韓網輿論又炸了
  5. 女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」：多人指控比較可信
  6. 五月天阿信暴雷了！　為了劉若英「確定缺席蕭敬騰婚禮」
  7. 黃小柔結婚10年重拍婚紗照！「胸前大開深V」牽手老公：依然願意
  8. 孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！頭遭猛攻重擊　經紀人發聲
  9. 圖多／蕭敬騰、Summer世紀婚禮倒數　絕美4套婚紗搶先曝
  10. 《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366