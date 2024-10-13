女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」：多人指控比較可信

圖文／鏡週刊

10月24日，Mia傳來訊息，延續前日的夫妻爭執：「我的壓力來自訴訟的不確定性。」「我被強烈建議不要對外公開發言、不要寫臉書，如果這是黃健瑋的目的之一，那他做到了。」

11月1日，Mia從台中北上，宿在旅館一夜，隔日早起，我們陪同她再度前往馬偕醫院。只見她從櫃檯人員手中接過上週申請的大疊資料，緊抱胸前，我以為她會立刻拆閱，她卻說：「我沒勇氣現在看。」她踱回旅館，深呼吸，把所有文件平鋪床上，很快找到2006年在馬偕精神內科就診、醫生開立處方藥物史蒂諾斯幫助入睡的紀錄。

11月2日中午，Mia抱著厚厚資料，直奔律師莊喬汝的事務所。此刻距第一次偵查庭剩不到一週，Mia與律師討論案情，Xavier與我在隔壁會議室等待。Xavier擔心任何變數都會影響檢察官心證；希望我允諾，不會在偵查階段撰寫任何相關報導。

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▲Mia的辯護律師莊喬汝觀察，當性侵被害人面臨加害者提告、威脅，若非意志堅強，難以走到最後。

Mia步出辦公室時，主動詢問莊喬汝委任費用。莊喬汝答，她是台灣「聲援#MeToo控訴人」義務律師團成員，義務辯護不收費。Mia先是愣住，然後道謝，眼眶潮濕。

「當一個人鼓起勇氣，講出痛苦經歷，所有痛苦經歷卻都被反覆檢驗，要她證明『那是不是真的』，這對一個人的精神傷害，是常人難以想像的。」莊喬汝說：「對被害人而言，他／她就是自己的證人，可是，法律不是這樣運作的。法律只看證據，被害人要回想細節，要把記憶拉回受害當天，有沒有證人？有沒有證物？令人痛苦的事，他／她們卻被要求，要百轉千迴地去回想。」

11月7日，台北地檢署首度以被告身分傳喚Mia。偵查庭後，Mia在律師、Xavier陪同下，穿過大批鎂光燈，一語不發，跳上計程車。「我所有資料都準備2份。一份給律師，一份裝在行李箱…」離開法院後，Mia像個好學生，不斷復盤卷證、回顧與檢察官的對話。此刻她想起網友Jackie，「我告訴檢察官，黃健瑋對Jackie做過違反意願、觸碰身體的事。檢察官希望傳喚Jackie，但我擔心，Jackie身分會不會曝光？」

帶著不確定感，Mia拖起行李箱，隻身跳上高鐵。離開台北，她才傳訊告知，出庭前一晚，內心恐懼，「有什麼一直湧上來，後來直接衝到洗手台吐。」

此後數日，Mia打起精神，密切聯繫相關證人。當年詢問Mia「妳是不是和黃健瑋上過床？」的關鍵證人Z，幾乎與所有人失聯；其他間接聽聞此事人士，作證意願都不高。Jackie則說，如有需要，願向檢察官陳述自身經歷。

戲劇圈朋友私訊Mia：「不會有人相信妳的。妳只有一個人。像是NONO，至少有很多人出來指控他（性侵）啊，這還比較可信。」她憤怒回訊：「『真的假的』這件事，是由受害者的人數來認定嗎？就算加害人一輩子只做過這一次，他還是做了啊。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★食藥署提醒您，安眠藥為醫師處方用藥，民眾若有睡眠障礙，應找睡眠或精神專科醫師診治，積極找出病因，並依照醫師指示正確服用藥品。



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