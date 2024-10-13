控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

圖文／鏡週刊

台灣#MeToo爆發至今一年有餘，性暴力倖存者的故事迅速走入公共視野，又被淡忘。事實上，就在公眾記憶逐漸模糊的時刻，許多倖存者們遭提告，此刻正經歷訟謗之苦、司法煎熬。

女演員Mia去年6月指控男演員黃健瑋曾在她服用史蒂諾斯藥物後，對她乘機性交，10月遭黃健瑋提告妨害名譽。今年8月，北檢認為Mia發文內容詳細、也提出就醫證明及處方箋，加上數名親友作證，綜合審酌，認定Mia發文內容是根據親身經歷發表評價，全案處分不起訴。罕有人知的是，黃健瑋對此不服，聲請再議。截至截稿，結果尚未出爐。

「說出真實經歷」之後，一個台灣女生可能經歷什麼？本刊追蹤超過一年，陪同Mia兩度出庭、尋找證物、訪談相關證人，記下她的倖存之路。與此同時，我們訪談兩名北藝大校友，她們表示曾在就學期間遭遇不同程度的性暴力，行為人皆指向黃健瑋。她們甘冒風險，畢業多年後回到母校，要求北藝大進行性平調查，只因「不想讓Mia這麼孤單」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不起訴。」

今年8月27日，演員Mia（唐宛彤）傳來訊息。我回撥電話，她哭著不斷重複幾個字，那些字句黏糊潮濕，彷彿一團血肉。我花了點時間才聽清楚，她想說的是：「我第二次去北檢開偵查庭，看到黃健瑋陳述，怎麼跟當年不一樣？他為什麼說，跟我發生合意性交？我覺得我完了…」「我以為，我就要被起訴了…」

▲今年5月，Mia以被告身分出席偵查庭，覺得自己有被起訴的可能。偵查庭結束當晚她接受訪談，情緒仍未平復。

此刻距演員黃健瑋去年提告Mia妨害名譽，來到第315天。「每一天，我都會打開手機，看結果出來沒有？然後，在心裡劃掉那一天。」Mia說：「我總覺得那『一劃』，是劃在我身上。」

這一天，Mia終於不需再劃掉自己。同一天，前桃園市長鄭文燦涉貪，遭求重刑12年；前台北市長柯文哲京華城案遭質疑護航業者，北檢拘提市議員應曉薇；劉姓保母虐童致死，北檢起訴兒盟社工。為了這紙不起訴，Mia幾乎以命相搏，此刻它卻輕飄飄地，埋在一則又一則即時新聞裡。

「我問媽媽，妳被強暴過嗎」

去年5月，台劇《人選之人》帶動全民討論性平議題，全台#MeToo運動爆發。42歲的Mia看著新聞，忽想起17年前往事，6月11日凌晨，她在臉書寫下「限友、鎖家人」發文，提及2006年，得到電影短片演出機會，拍攝期間在台東過夜，彼時她曾與工作人員們提及，醫生開了Stilnox（史蒂諾斯）、Xanax（贊安諾）等藥物，協助她快速入睡。「晚上劇組有人揪團唱歌，住我隔壁房間的男演員敲我房門，問我去不去，我說我要睡覺。」

「然後是隔天一大早，我在旅館（台東旅館房間）的床上醒來，發現自己什麼都沒穿。」「但我沒有記憶了，正確地說，我只有一點點零碎的記憶，但我無法判斷真假。我找了該名男演員詢問昨晚發生什麼事，他說他喝醉了，還問我為什麼不叫？其他女生都叫得很大聲。他還說，我沒有反抗。」「但幾年後，我喜歡的男生跟我說：這名男演員絕對知道妳（當時）吃了藥。」「我不看台劇。另一個不曾說出的原因是：我不想看見那個人的臉。」

▲Mia（左）熱愛教學，曾多次開設小班表演課，指導過的學生近40人。（翻攝Mia臉書）

Mia不曾預期，這篇並未點名「那個人」的限友文，很快被截圖外流，上傳至PTT。全網熱議，「那個人」就是《人選之人》男主角黃健瑋。彼時Mia思緒混亂，尚未決定是否具名指控，看了幾則留言，至今難忘：「台女不意外」「又是房思琪體？」「匿名（爆料）就是假的啊！」

黃健瑋否認指控，強調「我從未對Mia女士做出違背意願或趁（乘）機性交等違反法律的行為。」黃妻蔡亘晏力挺：「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。平日裡關於錯誤，有做過的，他一定會承認並且道歉改進；而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗（哏）圖在看。」

7月1日，沉默多日的Mia決定具名指控黃健瑋。她返回中部，當面告知父母17年前發生之事，讓兩老有心理準備。「我爸很安靜，他完全不知該怎麼反應。我媽說，不要講，出來講的女生，以後都不會有好下場。我在想，媽媽那句『不會有好下場』，是擔心我被貼上羞辱的標籤。我問她：『媽媽，妳有被強暴過嗎？』媽媽說不出話來。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★食藥署提醒您，安眠藥為醫師處方用藥，民眾若有睡眠障礙，應找睡眠或精神專科醫師診治，積極找出病因，並依照醫師指示正確服用藥品。



更多鏡週刊報導

【鏡相人間】我不願讓妳一個人——#MeToo發聲反挨告 女演員Mia的倖存之路

【女演員倖存之路2】控黃健瑋乘機性交反遭網暴 Mia發文：「我的遭遇不是你的梗圖」

【女演員倖存之路3】她遭黃健瑋提告苦尋證人 戲劇圈朋友卻傳訊：「不會有人相信妳」