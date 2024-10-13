黃正音1年內「離婚＋結束短命戀」！　公開放話：再也不結婚　

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員黃正音年初開轟前夫CEO老公李英敦外遇，兩人決定離婚，她隨後於7月認愛小7歲的籃球選手金鐘奎（音譯），坦承在相互了解的階段，怎料僅過兩周就宣告分手，但未透露分開原因。近日她登上節目，大方談起今年經歷離婚、戀愛的心路歷程，展現了她幽默坦率的一面。

▲黃正音放話「再也不結婚」。（圖／翻攝自自韓網）

12日，SBS公開了一段預告片，標題為「這種搭檔還從未見過！申東燁X黃正音，因為都是單身才成為MC」。在影片中可以看到，申東燁向黃正音提問：「我很好奇，（離婚）訴訟期間可以跟別人交往嗎？」黃正音則輕鬆地回應：「我先打電話問了律師，說『這樣會有問題嗎？』律師告訴我『沒問題』。」絲毫不避諱敏感話題。

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▲黃正音大方聊起離婚、分手話題。（圖／翻攝自自韓網）

隨後，申東燁開玩笑地說：「妳現在感覺好像已經離婚兩次了。」並自嘲道：「我也以為妳再婚了呢。」引起現場哄堂大笑。黃正音則堅定表示：「我再也不會結婚了。單身就是自由，這才是真正的祝福。」

另一方面，申東燁也展示了黃正音送給他的禮物，並笑說：「真的很感謝，不過訴訟費用應該很高吧？」黃正音幽默地回應：「沒錯。」愉快地態度可以看出似乎已經走出失婚、分手的陰霾。