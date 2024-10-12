沒出手幫汪建民處理後事挨批！　白雲氣炸嗆酸民：需要你教我做事？

記者劉宛欣／綜合報導

藝人汪建民於7日晚間不敵癌症逝世，享年56歲，家屬向外證實將於13日進行告別式。他生前負債千萬，家屬無力支付喪葬費，最終由社會局與醫院協助，青潭寶塔花園捐贈塔位，協助處理後事。然而，汪建民的好友、從事殯葬業的藝人白雲卻因此被批評沒有伸出援手，對此，白雲在臉書給出了回應，斥責酸民。

▲白雲先前曬照悼念老友汪建民。（圖／翻攝自白雲臉書）

白雲在臉書發文表示：「做善事，心中也要有一把尺！我都到知天命之年，還要你教我做事嗎！」他嗆酸民應該專注於過好自己的生活，並呼籲大家學會「同理心」，不要對他人的行為妄加指責。對於沒協助汪建民後事安排，根據《TVBS新聞網》報導，白雲認為應尊重家屬意願，才沒主動介入，並透露汪建民的妹妹懂得感恩，若自己強行出手幫忙，反而可能讓對方為難。

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▲白雲發文嗆酸民。（圖／翻攝自白雲臉書）

汪建民因罹患肺腺癌歷經9次化療、65次電療，7日晚間仍不敵病魔逝世。由於他生前負債累累，離世前累積上千萬債務，因此以弱勢身分由社工協助家屬處理身後事，所幸位於新店的青潭寶塔花園負責人主動伸出援手，捐贈家屬約20萬市價的室內塔位，讓汪建民有「家」可歸，寶塔位置與前總統蔡英文家墓屬同一園區，是風水寶地。