記者陳芊秀／綜合報導

日本男星伊藤健太郎2020年發生駕車時發生車禍肇逃事件，雖然雙方達成和解，但高人氣形象一夕重創，更導致經紀公司背負超過2億賠償金。而他9月宣布離開扛下違約金的公司，遭指忘恩負義，12日又有新爆料逆轉。

▲伊藤健太郎2020年涉駕車肇逃，清新形象一夕全毀。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，伊藤健太郎的所屬公司Imagerie Entertainment發聲明稱，「自2020年9月以來，我們全力支持伊藤健太郎，並與他一同前行。在經過多次討論後，雙方意見未能達成一致，最終結果同意他的退所。」聲明隱約表達他不是「圓滿退所」，加上《週刊新潮》日前報導，他還沒還清違約金就離開，形同背叛公司，日網也出現失望聲浪。

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▲伊藤健太郎公司為他扛下2億多違約金債務，如今他復出螢光幕，卻宣布要換東家，被指忘恩負義。（圖／翻攝自X）

然而據《FLASH》12日報導，知情人士透露，伊藤健太郎對於實際債務金額並不了解，發生肇逃事件後，由公司與客戶協議，他並沒有被詳細說明，最後承擔這筆債務。此後，他每月月薪都要扣除公司為他支出的違約金。

知情人士表示，公司原本為伊藤健太郎租下單月月租數十萬的房子，每月月薪扣除房租和違約金，實際到手的錢甚至不到一般上班族月薪的一半，這令他無法維持生活，只好向父母求援。他在事件後4年來，已經償還了數千萬，但是再持續下去，還清違約金可能需要20年，為此多次向公司請求增加工作量，願意承接任何小工作，但是工作仍然稀少，與公司社長馬淵哲矢的信賴關係出現裂痕。

▲最新爆料指出，伊藤健太郎每月月薪扣除違約金與租屋金，剩下的錢連一般上班族的一半薪水都不到，想多接工作也有困難。（圖／翻攝自X）

另一位關鍵人物是伊藤健太郎的媽媽。他的媽媽也經營公司，在演藝圈也有一定人脈，為了兒子四處道歉，然而對於工作機會，公司社長態度與媽媽不同，這也是雙方信任指數下降的原因。

外傳伊藤健太郎的新東家，將是業界知名的「三石娛樂」（Tristone Entertainment），該公司社長是男星小栗旬，原本社長山本又一朗升格會長。會長向伊藤健太郎表示，如果他能發揮自己的潛力，違約金一定能償還。

▲三石娛樂會長山本又一朗向伊藤健太郎伸援手。（圖／翻攝自X）

▲三石娛樂現任社長是小栗旬。（圖／翻攝自X）



業界人士觀察，伊藤健太郎與前東家發生的矛盾很常見，藝人在艱苦生活中感受到壓力，對前東家來說，他接到大河劇演出，眼看開始有收入，卻要走人。而友人相挺表示，他並未說過前東家一句壞話。

伊藤健太郎的復出之路並不順遂。他駕車肇事逃逸觸法，雖然和解但已經傷害原本清新男神的形象，雖然後來主演漫改電影《內衣教父》，但時尚界人士透露，許多時尚品牌拒絕提供服裝贊助。

▲伊藤健太郎復出之路困難多，被多家時尚品牌拒絕贊助服裝。（圖／翻攝自X）