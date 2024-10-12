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蘿莉塔被騙買股「下場超悲劇」！錯愕：都不見了 惡劣手法曝

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）結婚生小孩後，驚覺「錢根本不夠用」，加上完全沒有被動收入，只好求助懂股票的人，未料有次投入一筆錢後，不但該支股票開始一直跌，「傳說中的股票大師也不見了！」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲蘿莉塔婚後發現錢根本不夠用。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

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蘿莉塔最近在《小姐不熙娣》透露，有次被拉進去一個很擅長投資的朋友的群組，裡面有很多人會依照對方建議買股，她則是私下傳訊息表示：「我真的很需要賺錢，你可不可以告訴我一些非買不可的股票？」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼因為完全沒有被動收入，蘿莉塔才動了買股的念頭。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

後來，該友人真的私下推薦趕快買某支股票，蘿莉塔乖乖跟進後，一開始確實有漲，但正當她心想要賺錢時就開始狂跌，於是緊張傳訊息追問原因，「結果那個朋友不見了，我再也找不到那個人，傳說中的股票大師不見了！」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲蘿莉塔買完不久後就開始一直跌。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

雖然蘿莉塔自認該友人沒有騙她的錢，但現場有來賓告訴她，這很可能是詐騙，「他用他的能力叫粉絲去買一個東西，然後價格升上去的時候，他就在背後全部賣光（以此）來賺錢。」

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