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新娘遭毒閨蜜假哭出賣「當過AV女優」！　超婊1句話讓新郎當場綠爆

記者田暐瑋／綜合報導

AV業界競爭激烈，雖然成名後的待遇讓人稱羨，但其實私底下卻不如外表一般光鮮亮麗。日本一名AV女優「美月」（化名）年輕時為了賺零用錢，曾以兼職形式當過短暫的AV女優，戀愛後也退出業界，結婚當全職主婦，卻在婚禮上遭閨蜜出賣女優往事，讓新郎當場傻眼。

據日媒《マネー現代》報導，32歲的美月近日受訪透露，21歲時被星探說服，對方開出片酬至少10萬日幣（約2.1萬元台幣）、拍攝時間約1天等條件令她心動不已，答應兼職當起AV女優賺零用錢，短期拍幾部企劃片，1年裡大約出演了8部成人作品，「因為每次都會改變妝容，每部作品也都用不同的名字，全都以業餘的姿態出現。我甚至沒有單獨出現在包裝上，作品也經過相當的修改，以至於連我自己都認不出來。」

▲▼ 結婚,婚禮,新娘,新郎。（圖／取自Pexels）

▲新娘婚禮上遭閨蜜出賣。（圖／取自Pexels）

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在結束AV生涯後，美月當起了一般的上班族，27歲時認識老公，隔年就決定結婚，也從未向任何人透露曾經出演AV的過去，怎料在婚禮上，閨蜜A女藉著酒意，突然在老公面前哭著說：「謝謝你接受美月過去出演AV的事情！」即便她過去想打哈哈帶過，仍被閨蜜推開，讓她當場無地自容。

婚禮結束後，老公收起笑臉，嚴肅要求美月說出實話，「我從來沒有一個固定的藝名，也沒有拍攝過任何單獨的作品。我甚至都記不清了，更不用說作品的標題了。」夫妻倆根據極少的線索上網搜索了大約1個小時，並未找到美月的影片，最後老公妥協：「如果搜索時馬上出現了很多影片，我可能無法接受。但現在沒有找到任何影片，所以我不會再追究。」

▲▼ 伴娘,新娘,結婚。（示意圖／取自ingimage）

▲新娘婚禮上遭閨蜜出賣。（圖／取自Pexels）

成功拯救婚姻危機後，夫妻倆照樣去蜜月旅行，途中美月和A女的共同友人B打電話關心兩人的婚姻狀況，B透露A女聲稱美月的婚姻可以面臨破裂，她才知道A女居心叵測，「實際上A以前也出演過AV，她比我更美，條件也更好，所以出演了更多的影片。那時候她常常在我面前炫耀，但因為頗有名氣被發現，一度因此取消婚約，所以她可能無法忍受我獨自幸福。」

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