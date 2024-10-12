張友驊生前「名嘴團大合照」曝光！搶救8天逝　許聖梅淚：不能少了你

記者田暐瑋／綜合報導

資深媒體人張友驊本月初不慎跌倒，導致頭部重創，經過醫院緊急救治，狀況未見好轉，妻子忍痛拔掉呼吸器，11日過世。許多圈內友人得知噩耗後悲痛不已，許聖梅PO出名嘴們的合照，回憶曾受張友驊的恩惠，難過哀悼：「不能少了你。。友驊哥。。」

許聖梅在臉書PO出名嘴們的大合照，其中就有張友驊，兩人多次同台，她在《危機女王》中回憶2023年骨折受傷時，被醫生下令休養1個月，當時她手上還有一個外景節目，可能面臨開天窗的危機，她急忙拜託張友驊救火，對方也一口答應，恩情讓她至今感念在心，如今聽聞噩耗，悲傷表示：「不能少了你。。友驊哥。。遍插茱萸少一人。。」

▲許聖梅PO出和張友驊的合照。（圖／翻攝自許聖梅臉書）



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許聖梅還透露，張友驊相當呵護妻子，婚姻幸福美滿，「他們結婚那麼多年了，大嫂是一個小學老師，夫妻倆人都非常好。」據悉，在張友驊跌倒昏迷後，醫生使用葉克膜並進行低溫療法來保護腦部，醫生診斷腦部已顯示嚴重的病變，在妻子的決定下，11日早上拔除了呼吸器，張友驊70歲辭世。

媒體人好友陳琴富發文證實張友驊死訊，透露在國慶日當天去見張友驊最後一面，張友驊聽見老友的呼喚，眼淚不由自主地流下，他難過送別：「許是有太多的無奈，太多的不捨，都該放下了。」而張友驊的告別式定於10月30日舉行，許多業內人士及親友將會前來送他最後一程。

▲許聖梅PO出和張友驊的合照。（圖／翻攝自許聖梅臉書）