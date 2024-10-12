KIMIKO自創品牌「賣美型棒被客訴」！她買完3個月懷孕 尪傻眼：什麼鬼

記者潘慧中／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO以勻稱緊緻的窈窕身材為人所知，自創品牌所推出的商品也廣受好評，沒想到11日意外收到客訴，她連忙檢查訂單後，突然不知如何是好，「我這次有點被考倒了……。」

▲KIMIKO收到客訴。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）



KIMIKO的工作夥伴最近收到一則客訴訊息，買家劈頭就說：「到底什麼鬼？我老婆買了以後又懷孕了，根本沒有計劃，你們都不用負責？」得到對方要老闆出來負責，KIMIKO立刻檢查其訂單資訊。

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▲▼KIMIKO馬上查看買家的訂單資訊。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）



結果發現買家是在6月底購入塑身美型棒的，讓KIMIKO頓時不知如何是好，「目前我能負責任的只有：夾著美型棒進行KimiBarre訓練的確能強化盆底肌和大腿內收肌，潛在益處包括改善骨盆穩定性、增強血液循環、提升性趣等。」

▲▼KIMIKO保養有成。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）



KIMIKO在留言區猜測「有沒有可能是因為老婆變得會夾」，但她同時也強調沒有承諾會讓人順利受孕，「這有點超過業務範圍，歡迎各位大神給我們建議。」