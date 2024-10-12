奶茶妹章澤天出事了！配戴「大眼胸針」惹爭議…陸網要國家好好查

記者陳芊秀／綜合報導

「奶茶妹」章澤天因一張清新照片爆紅網路，與京東集團創辦人劉強東結婚後，成為商界女強人。而她近日穿搭造型意外引發爭議，配戴的名牌胸針有一隻大眼，竟意外捲入惡意解讀，造型師緊急發聲。

▲奶茶妹章澤天出席藝術展活動，佩戴的胸針意外引發爭議。（圖／翻攝自微博）

章澤天出席清華校友倫敦藝術展，身穿黑色套裝，搭配的耳環與胸針，而耳環與胸針的設計皆有一隻大眼睛，更有人搜出胸針要價1.5萬人民幣（約台幣6萬8308元），不料引來網友留言「是加入光明會了嗎」，不料相關說法越來越頻繁。而部分大陸網友認為「光明會」有大眼標誌，本人不可能不知道，更有人稱「建議國家好好查查」、「世上奢侈品胸針那麽多，幹嘛選這個」。外界對光明會組織有眾多負面評論，更批評名人對於配飾沒有敏感度。

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▲章澤天配戴的胸針要價1萬5000人民幣（約台幣6萬8308元）。（圖／翻攝自微博）

▲章澤天胸針引發陸網聯想「光明會」，更有網友稱要國家好好查查。（圖／翻攝自微博）



對此，章澤天造型師姜成皓發文：「最近關於天天出席清華校友倫敦藝術展的討論有些跑偏了。這個胸針是法國時裝品牌夏帕瑞麗（Schiaparelli）的，了解時裝品牌的人都知道，其實我在搭配這些飾品的時候本來就是為了更好地襯托服裝設計和整體造型，與藝術展的氛圍非常契合，跟所謂謠傳的什麼會一點關係也沒有！天天和清華的同學們這麼努力地為華人藝術家舉辦的藝術展，沒想到被很多營銷號無端造謠和抹黑！希望大家可以多多關注展覽和藝術家本身。」

▲設計師回應。（圖／翻攝自微博）

Schiaparelli是義大利時裝設計師Elsa Schiaparelli開創的品牌，以其獨特的超現實主義設計聞名。