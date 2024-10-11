嘻小瓜信義區「搭短程小黃遭拒載」！　拍下車牌怒了：政府也不會處理

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜今（11）日透過Threads發文抱怨，在台北市信義區搭計程車的糟糕經歷，透露有不少司機怕被檢舉「拒載短程」的反制方法，就是稱自己的車有人叫了，或是向客人喊價車資1000元。為此，嘻小瓜拍下車牌後憤怒表示：「真的不是我們愛用手機叫品質好的車欸，要看看你們計程車有多少老鼠屎，政府也不會處理！」

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸kuakua）

嘻小瓜表示，自己住在信義區，經常遇到計程車拒載的情況，尤其是短程路段，更容易被司機以各種理由拒絕。這次他和朋友準備搭乘路邊的計程車時，也再次碰到類似情況。他透露，當時他問司機能否搭車時，對方先詢問他目的地，不過當聽到地點是吳興街時，司機突然表示「不載，我這是叫車的」，讓嘻小瓜感到相當氣憤。

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嘻小瓜認為，如果是別人叫車的話，司機應該一開始就告知，而不是先問目的地再拒載，這讓他非常不滿，甚至拍下車牌，直指這是部分司機為了避免被檢舉拒載短程的反制方法。不過他透露，後來遇到一位55688的計程車司機，對方不僅態度親切，還下車主動表示願意載他們回家，讓嘻小瓜感受到服務精神的重要性。

▲嘻小瓜發文抱怨計程車司機。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

嘻小瓜透露，這位司機向他們提到，雖然所有司機都希望載到長程客人，但應該抱著服務每位客人的心態。為此，嘻小瓜藉此經歷呼籲，希望政府能夠加強監管這些「拒載短程」的情況，讓民眾搭車時能有更好的體驗，同時也在文末問網友有無類似經驗，「你們也有遇過嗎？真的好生氣。」