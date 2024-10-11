ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小賴爆料男星「雙面人行徑」超怒！偉晉也受害幫腔：他很會做這套

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小賴（賴晏駒）是五堅情一員，幽默隨和的個性廣受歡迎，演藝事業也發展地越來越好。在圈內擁有好人脈的他，近日登上《娛樂百分百》新單元，爆料某男星的私下行為與台上根本是兩副樣子，讓他忍不住當場火冒三丈，黃偉晉也在一旁附和，直言「他這套真的做得很徹底」。

▲小賴講述被雙面人男星惹怒的來龍去脈。（圖／翻攝自娛樂百分百YT）

▲小賴與偉晉一起大爆料演藝圈雙面人。（圖／翻攝自娛樂百分百YT）

小賴透露他原本對該男星頗有好感，某次受訪時，對方表現熱情，還主動邀請他參加自己的活動。活動前一天，該男星甚至特地發訊息提醒他「明天見喔，我的活動」。然而，當小賴按時抵達活動現場時，對方卻顯得相當訝異，還直接在台上問「你怎麼會在這裡？」更當著主持人面前撇清「我們其實沒有很熟」，讓小賴當場愣住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小賴講述被雙面人男星惹怒的來龍去脈。（圖／翻攝自娛樂百分百YT）

▲小賴講述被雙面人男星惹怒的來龍去脈。（圖／翻攝自娛樂百分百YT）

▲小賴講述被雙面人男星惹怒的來龍去脈。（圖／翻攝自娛樂百分百YT）

小賴在節目中回憶起當時的情況，強調自己是受到邀請才出席活動，結果對方卻裝作不知情，讓他怒火中燒。他氣憤表示：「就是在那邊裝，我火氣整個上來！」事後，該男星在社群貼文中感謝所有人員，就是沒有提到小賴，也沒貼出兩人合照，小賴一怒之下，將自己之前發出的有關該男星的貼文全數刪除。

儘管如此，節目工作人員透露，該男星至今仍會在自己生日時送上祝福，一旁黃偉晉淡然表示「他這套真的很厲害，很多雙面人都會這樣」，小賴也附和道：「演藝圈就是這樣，工作場上一套，私下又是另一套。如果你變得更紅，對方可能又會換另一個態度對你。這些雙面人的作風我們看多了。」對於圈內的冷暖變化，小賴感觸良多。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

推薦閱讀

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

直擊／全是為看「他」！西門町擠爆500人　流利秀中文：我是福寶爺爺

直擊／全是為看「他」！西門町擠爆500人　流利秀中文：我是福寶爺爺

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

直擊／全是為看「他」！西門町擠爆500人　流利秀中文：我是福寶爺爺

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小賴, 黃偉晉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丁寧神還原職場性騷驚悚現場　「妳有保護好自己嗎？」檢討受害者
  2. 澳洲捕獲野生洪金寶！「坐輪椅代步」仍親民寵粉合照　近況曝光
  3. 温貞菱《姐妹》告別單身重逢學長徐鈞浩　林哲熹曖昧大霈想當富二代
  4. keshi《安魂曲》獻離世合作夥伴　遺憾：他無法見證開花結果的樣子
  5. 劉奕兒脫口喊洪金寶「爸爸」洩密！　穩交8年爆好事近認：男友有期待
  6. 泫雅誓言催淚告白龍俊亨：不再害怕每天睜開眼　15年經紀人當場哭了
  7. 資生堂千金李宓生了！　「順產雙胞胎女兒」升格五寶媽
  8. 訪問／姜爺爺只能在遠處看福寶　催淚原因曝光：我很難過，但為了牠好
  9. 小A辣收大學生私訊「約訪行為偏差的人」！　被貼標籤高EQ反擊
  10. 趙露思出席外交活動又被罵文盲！　「搞錯中法建交時間」陸網傻眼

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366