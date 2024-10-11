小賴爆料男星「雙面人行徑」超怒！偉晉也受害幫腔：他很會做這套

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小賴（賴晏駒）是五堅情一員，幽默隨和的個性廣受歡迎，演藝事業也發展地越來越好。在圈內擁有好人脈的他，近日登上《娛樂百分百》新單元，爆料某男星的私下行為與台上根本是兩副樣子，讓他忍不住當場火冒三丈，黃偉晉也在一旁附和，直言「他這套真的做得很徹底」。

▲小賴與偉晉一起大爆料演藝圈雙面人。（圖／翻攝自娛樂百分百YT）

小賴透露他原本對該男星頗有好感，某次受訪時，對方表現熱情，還主動邀請他參加自己的活動。活動前一天，該男星甚至特地發訊息提醒他「明天見喔，我的活動」。然而，當小賴按時抵達活動現場時，對方卻顯得相當訝異，還直接在台上問「你怎麼會在這裡？」更當著主持人面前撇清「我們其實沒有很熟」，讓小賴當場愣住。

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▲小賴講述被雙面人男星惹怒的來龍去脈。（圖／翻攝自娛樂百分百YT）

小賴在節目中回憶起當時的情況，強調自己是受到邀請才出席活動，結果對方卻裝作不知情，讓他怒火中燒。他氣憤表示：「就是在那邊裝，我火氣整個上來！」事後，該男星在社群貼文中感謝所有人員，就是沒有提到小賴，也沒貼出兩人合照，小賴一怒之下，將自己之前發出的有關該男星的貼文全數刪除。

儘管如此，節目工作人員透露，該男星至今仍會在自己生日時送上祝福，一旁黃偉晉淡然表示「他這套真的很厲害，很多雙面人都會這樣」，小賴也附和道：「演藝圈就是這樣，工作場上一套，私下又是另一套。如果你變得更紅，對方可能又會換另一個態度對你。這些雙面人的作風我們看多了。」對於圈內的冷暖變化，小賴感觸良多。