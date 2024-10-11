記者葉文正／台北報導

「零死角女神」林岱縈，受邀擔任紅心字會「Hi-Love一塊，發現愛」公益代言人，今天她受訪時透露，6年前曾在一周內爆瘦到只剩35公斤(165公分)，心情相當低潮，但神奇的是，她到了韓國，看到兩種美食，竟然開始吃東西，讓她記憶深刻。





▲女神林岱縈與萊爾富便利商店公益大使記者會上，忍不住落淚。（圖／記者湯興漢攝）

林岱縈說，6年前，她一周瘦12公斤，也解釋：「當時拍了一年的寫真，自己沒有調適過來，還有其他很多原因，所以瞬間掉12公斤，我去學畫畫，跟朋友聊天，也一直出國旅遊，不過去韓國就開始吃東西，看到炒年糕跟泡菜還是有吃，但一回來又瘦回去，頭髮也變少，本以為狀態沒有那麼糟，但風吹來真的要跌倒了，一度差點摔下升降台，後來就不敢站上去。」

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▲女神林岱縈曾瘦到35公斤。（圖／記者湯興漢攝）

林岱縈情緒失落的情況持續半年，「粉絲家人都陪著我，也有去上課，標準比較高，胸部不夠大，還不夠瘦，跳舞跳錯，就會很自責，寫真延宕，又一年修片才發行，真的很可怕，35公斤，以165公分的我來說真的太瘦，現在約45到47公斤，看到東西都不想吃，看到韓國年糕才有吃下去。」

▲女神林岱縈與便利商店公益大使記者會。（圖／記者湯興漢攝）

為了紓壓，她說現在學會跟身邊人分享，過去低潮的坎已經過去，回想自己當初是怎麼過來的，現在又想回去學畫畫，辦畫展，有時候竟然連自我介紹都要卡三天，表演課也覺得很難，也寫下自己演藝圈目標，之前拍戲，第二場戲就要哭，怕自己不出來，就請教蔡瑞雪，她要我想起貓咪跟融入劇情，就很容易哭出來，也請教張景嵐，感謝他們給我幫助。

▲自己覺得不再孤單。（圖／記者湯興漢攝）

為了演唱會，林岱縈現在拼命練唱，11月9日將在三創演唱，屆時會有22首歌曲的演出，所以要到KTV練唱，還有部分是粵語歌，現場也會唱爸爸發明的生日歌。

而她也被問到，不少粉絲會罵台灣啦啦隊女神，太老，或是該退休了等等，林岱縈也說：「啦啦隊沒有限制年齡，要跳多久是我們的決定，是我們的人生，年紀不應該限制自己想做的事情，我有很多經驗，也可以教給遇到困難的學妹，大家都可以跳到36歲以上，我不是很在意自己年紀，我跳得很好，把每天都當成最後一場在演出。」

她也認為很多外援進來，會有競爭，大家更受到關注，會很開心，「這些聲音一直都存在，我就視而不聽，聽而不聞，搞不好有更多人喜歡我，更多人看我，在韓國與日本都有四十歲啦啦隊女孩，我要向他們看齊。」