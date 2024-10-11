串流收視週榜／劇荒救星！申惠善《解離》霸榜　台選秀2節目正夯

記者陳芊秀／綜合報導

邁入10月，夏季多部夯劇與節目完結，觀眾開始陷入一波劇荒潮，面對又一波新節目襲來，串流劇海要挑哪部開追呢？一起跟著《ETtoday星光雲》關注各家平台收視榜，掌握影視劇節目的熱度吧！

▲串流收視週榜（9/30-10/6）6平台收視TOP 1。（圖／ETtoday製圖）

friDay影音／《致我的解離》霸榜

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▲friDay影音收視週榜（9/30-10/6）。（圖／friDay影音提供）

申惠善《致我的解離》持續蟬聯friDay影音平台收視第一。她在劇中飾演患有「解離性人格障礙」的主播，李陣郁同樣飾演主播，而且還是前男友，擠下熱門韓綜《Running Man》。

Hami Video／李善均遺作《寂噤計畫》

▲Hami Video收視週榜（9/30-10/6）。（圖／Hami Video提供）

韓星李善均遺作《寂噤計畫》在Hami Video獨家上架。他在片中飾演總統保安室的行政官，與女兒前去機場途中，碰上實驗犬的裝甲車翻覆，陷入生存危機當中。另外日本男人佐藤健、長澤雅美主演的愛情片《四月，她將到來》，該片攝影今村圭佑憑另一部台日合拍片《青春18×2 通往有你的旅程》入圍金馬61，絕美畫面相當能打動影迷的心，本週在平台收視第4名。

iQIYI／《流水迢迢》完結

▲iQIYI收視週榜（9/30-10/6）。（圖／iQIYI提供）

陸劇男神任嘉倫擁有《錦衣之下》《周生如故》等代表作，新劇《流水迢迢》飾演佞臣，其實身懷滅族仇，爆淚大結局獲得不少死忠劇粉支持。另一部現代偶像劇《捨不得星星》描述學生時代的死黨逐漸變成愛情的故事，張新成與王玉雯戲外真的是相識16年的好友，被形容裡戲外都是青梅竹馬。

KKTV／形形色色孤獨的美食家

▲KKTV收視週榜（9/30-10/6）。（圖／KKTV提供）

本週平台第5名是秋季日劇《形形色色孤獨的美食家》，是《孤獨的美食家》最新系列，不過這次不只有男主角松重豐一個人吃，而是找來眾多演員在戲裡尋訪美食。故事新路線挑戰觀眾的接受度。

LINE TV／《SCOOL》登上冠軍

▲LINE TV收視週榜（9/30-10/6）。（圖／LINE TV提供）

台灣選秀節目正夯！繼《原子少年2》擠下眾多夯劇稱霸，緊接著《SCOOL》又空降冠軍寶座，LINE TV罕見出現收視冠亞軍都是選秀節目的情況。《SCOOL》是台韓聯手打造的選秀，導師找來SUPER JUNIOR銀赫、羅志祥、FTIsland李洪基、婁峻碩、YUJU、編舞家崔容俊共同組成，將從40位參賽者選出7人打造全球指標性男團。而《原子少年2》由謝坤達、歐漢聲、玖壹壹 健志擔任導師，由54位選手參與，分成6顆星球角逐最終冠軍，兩個選秀節目各有龐大的粉絲支持。

▲LINE TV《SCOOL》收視奪冠。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《漠風吟》新疆實景

▲MyVideo收視週榜（9/30-10/6）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo持續是台劇《今夜一起為愛鼓掌》霸榜收視冠軍。而陸劇《漠風吟》上架後火速登上平台收視第3名，該劇由描述女主角皇北霜欲為母復仇，交換身分代嫁雲沛城主，結果愛上一路守護自己的霍擎雲，但殘酷的事實讓兩人的愛情出現裂痕，本劇由新疆女星哈妮克孜搭檔方逸倫主演，在大陸屬於分帳劇，劇集播出後分帳票房已經突破1000萬人民幣（約台幣4548萬元），高票房見證了劇集的可看性。

▲《漠風吟》在新疆取景拍攝。（圖／MyVideo提供）