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李佳穎懷胎9月「0修圖身材超驚人」！被拍挺孕肚站路邊 友：超不合理

記者潘慧中／綜合報導

李佳穎2023年與交往8個月的小9歲男友「阿力」結婚後，事隔許久的努力，她6日開心證實試管懷孕成功，獲得大批粉絲祝福。近日格外引起討論的是，懷胎9個月的她零修圖照曝光後，朋友也不禁讚嘆：「超不合理！」

▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲李佳穎懷孕9個月的身材好得超不合理。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

照片中，可以看到李佳穎放下及肩中長髮，身穿素黑短洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，膝上長度、搭配白襪和黑鞋，露出穠纖合度的雙腿線條，乍看正面很難發現是臨盆孕婦。

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▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲▼李佳穎四肢依然纖細。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

▲▼李佳穎。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

事實上，李佳穎受孕過程不易，2022年底第一次走進生殖中心，隔年決定暫緩工作步調，總共取卵了九次，「我覺得最辛苦的不是打針也不是吃藥，這對我來講都是非常非常簡單的小事，也是我自己有做好心理準備的事情，加上我也是個不怕打針的女生，我覺得最辛苦的地方其實是我沒有料到自己的身體狀況不如自己的期待」，初期甚至只測出有一顆卵泡，後來每次療程的取卵數量不定，有時多有時少，但她從未放棄。

▲李佳穎進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

到了2023年10月，李佳穎第一次進行植入手術，雖然失敗了，但她依然沒有放棄，直到今（2024）年2月的第二次植入手術，她才終於成功懷上小寶貝。

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