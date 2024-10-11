百萬YTR「欸你這週要幹嘛」突改名！頭像也換了 Ariel急吐原因：太荒唐

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟組成，常拍攝旅遊攻略和日常生活。沒想到，近日頻道名稱突更改為「祝你發財」，背後原因曝光後，讓Ariel忍不住直呼：「太荒唐了！」

▲▼Ariel不只改了頻道名稱，還換了照片。（圖／翻攝自Instagram／arielsvlog_816）



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Ariel 11日在社群網站表示，起初因為想給某店家的GOOGLE評論5顆星，但想到GOOGLE名稱是「欸你這週要幹嘛」，便決定悄悄改名，還換了大頭照，未料給完評分後，更新YouTube頁面發現「頻道名稱也變成『祝你發財』了！」

▲Ariel解釋背後原因。（圖／翻攝自Instagram／arielsvlog_816）



看著改名後的頻道，Ariel忍不住哈哈大笑，「哭啊！」雖然緊急改回原名，但並不會馬上更新，「所以我不知道會叫『祝你發財』多久，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，我真是真心希望那家店發財！」

▲▼Ariel緊急改回原名。（圖／翻攝自Instagram／arielsvlog_816）



幸好不久後，頻道便改回原名，一切平安無事，Ariel這才鬆了口氣，「還是祝看到限動的大家發財！！」