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《愛情少一啪》韓星成無性夫妻　勒索婚外情生財⋯她認抓姦後會消失

記者吳睿慈／綜合報導

南韓18禁黑色喜劇《愛情少一啪》由李絮與安宰弘3度合作，兩人這次搭檔夫妻，卻因結婚後被工作消磨，最終成為無性夫妻。雖然是3度合作，李絮表示仍然充滿新鮮感，在得知搭檔是安宰弘後，她感到很放心又感謝。

▲▼ 愛情少一啪李絮、安宰弘。（圖／八大戲劇台提供）

▲《愛情少一啪》李絮、安宰弘3度合作，這次飾演無性夫妻。（圖／八大戲劇台提供）

李絮在《愛情少一啪》中飾演飯店櫃台服務人員，外表冷淡，但其實內心充滿溫暖，安宰弘則是計程車司機，性格與妻子截然不同，外表看似憨厚溫暖的他，內心卻冷酷。

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▲▼ 愛情少一啪李絮、安宰弘。（圖／八大戲劇台提供）

▲▼李絮、安宰弘在劇中抓姦賺意外財。（圖／八大戲劇台提供）

▲▼ 愛情少一啪李絮、安宰弘。（圖／八大戲劇台提供）

在劇情描述下，李絮、安宰弘情侶時期的熱情如火，步入婚姻後因為生活經濟壓力，消磨兩人對性的渴望，成了無性夫妻；卻在某次得知朋友的老公出軌，對方為了不讓偷吃事件曝光，提供「封口費」給他們，李絮、安宰弘沒想過竟獲得這筆意外之財，進而動了歪腦筯 ，開始瞄準婚外情對象，勒索出軌者從中賺取錢財。

由於劇情拍攝出各式各樣的婚外情狀況，挑戰觀影尺度，李絮和安宰弘在回顧這些片段時，有些甚至是第一次才看到的畫面，都讓兩人忍不住害羞，表情顯得非常尷尬。

被問及如果親眼目睹另一伴出軌，李絮坦言會很生氣，並且會從對方的人生中消失，安宰弘則是會想跟對方爭論，因為想知道事情的真相。《愛情少一啪》13日起每週日晚間10點於八大戲劇台全台首播。

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愛情少一啪, 李絮, 安宰弘

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