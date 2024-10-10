董仔抱怨老公拍照「超崩壞」引網共鳴　他怒回：再嫌就自己拍

記者顧齊祐／綜合報導

YouTuber「這群人」中的成員董仔平時會在社群分享日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活。最近她就發文曬出了一系列崩壞照，抱怨老公海力的拍照技術，貼文一出也引發一眾網友共鳴。

▲董仔抱怨老公海力的拍照技術。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）



董仔今（10）日在社群平台發布了數張出遊時所拍攝的NG照片，照片裡她不是斜著眼睛，就是閉上眼睛張著嘴，亦或是斜著角度拍攝呈現出五五身，畫面相當崩壞。

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▲海力幫董仔拍攝的NG照。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）



董仔也無奈地寫道「海力眼裡的『啊你就長這樣』，腿很長的時候畫面很母湯，構圖不錯的時候超矮，他按快門的時候我都剛好閉眼或ㄆㄧㄚˊ眼」。海力也現身留言區回應「再嫌就自己拍」。

▲海力幫董仔拍攝的NG照。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）



貼文發佈後，也引起了一票網友們的共鳴，紛紛留言道「沒關係我放棄很久了」、「我在男友的手機裡也都跟第四張一樣」、「另一半的技術都是慢慢訓練出來ㄉ」、「愛人視角總是最特別的」、「時機真的抓得太『剛好』了」。