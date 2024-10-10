《黑白大廚》被爆造假？　李愛德華親自解答：韓國人很正直

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》日前公布優勝者，卻遭到大眾質疑有腳本。其中，第二名的主廚李愛德華態度謙虛，受到很多觀眾喜愛，也有人為他抱不平「冠軍應該是李愛德華」，對此，他近日受訪時正面回應觀眾的疑惑，「沒辦法造假，韓國人很正直」。

▲李愛德華以第二名之姿打入決賽。（圖／翻攝自李愛德華IG）



李愛德華主動揭開秘辛，坦言婉拒了好幾次劇組的邀約，「起初想說是給年輕人參加的，但為了尋找對自己的認同才參加，可以跟韓國主廚們長時間相處是一個很特別的經驗」，他甚至為了參賽補韓文，「我的韓文實力就是小三的程度，為此找家教補習3個禮拜。」

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▲▼李愛德華親自解答節目沒造假。（圖／翻攝自YouTube）



從美國大老遠飛到韓國比賽，李愛德華其實頗為辛苦，「要花20小時移動，還要適應時差」，參賽環境確實對他不利，韓國主廚可以在自己的店面練習料理，住在飯店的他則無法，只能用簡易式的道具練習。

▲《黑白大廚》最終冠軍為拿坡里美味黑手黨。（圖／翻攝自Netflix IG）



外界認為他應該才是冠軍，質疑節目造假。李愛德華受訪時給予正面答案，「沒辦法造假，韓國人很正直」，他舉例，參賽者連手機都無法攜帶進場，如果必須帶著手機，鏡頭也通通貼上貼紙防偷拍，「有一次我開玩笑地跟其他主廚說『我們把貼紙撕掉，偷偷拍一張』，對方卻回答『不能啦哥哥』」，他自嘲：「我還被用奇怪的表情盯著看。」李愛德華強調節目過程無法造假。