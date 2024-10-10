眷村紀錄片國慶日上映！　王偉忠感性談：從「反攻大陸」到落地生根

記者蕭采薇／台北報導

紀錄電影《念念眷村—文學裡的眷村故事》自10月10月國慶日起上映，9日晚間舉辦首映，包括製作人王偉忠、導演朱延平、張作驥、林靖傑，以及國家影視聽文化中心董事長褚明仁均出席力挺。王偉忠也分享眷村生活對他有著一輩子的影響，「我深信自己若有點成就，和眷村出身的背景絕對有著密切的關係。」

▲王偉忠（左一）看《念念眷村》透露他也為自己成長的「建國二村」拍攝了一部紀錄片。（圖／海鵬提供）

「眷村達人」王偉忠出生於嘉義建國二村，他透露，眷村雖小，卻是個大江南北文化的大熔爐，代表的是中華民族近代史最重大的一次遷移，許多人攜家帶眷的來到台灣，從「反攻大陸」到落地生根，眷村文化不僅豐富了台灣的文化，更是台灣極珍貴的一塊資產。此刻全台有近千個眷村陸續在拆遷，他為留下珍貴紀錄，也為自己成長的「建國二村」拍攝了一部紀錄片。

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剛以電影《優雅的相遇》入圍金馬獎最佳新演員的男星林政勳，也獲邀出席欣賞。有趣的是，林政勳恰好就是「眷村第三代」，現就住在三峽的慈仁二村。他佩服黃玉珊導演以文學角度拍攝該片，探討了眷村的去與留，也探討外省兩代之於家鄉的思愁。從小住過不同眷村的林政勳，尤其驚喜於片尾的彩蛋，讓他瞪大眼睛緊盯著銀幕狂找「家」，「我在尋找爸爸、爺爺、和我自己曾經住過的眷村名字」。

▲入圍金馬獎最佳新演員的林政勳（左一），佩服黃玉珊、陳堯興以文學角度拍攝《念念眷村》。（圖／海鵬提供）

讓人意外的是，曾執導電影《異域》的朱延平則並非來自眷村。但他卻和眷村孩子們的感情最好，一起烤香腸、打群架，友誼非常穩固。《念念眷村》勾起他許多回憶，他認為「眷村是台灣最重要的文化資產」，非常推薦年輕世代來看這部電影。而從小在嘉義長大的導演張作驥，當兵時就負責眷村的業務，眷村長輩們最愛跟他談天說地，讓他從南腔北調中、挖掘許多大時代的感人生命故事。

▲（左起）謝小韞、林靖傑、王偉忠、朱延平、張作驥、童子賢、黃玉珊、褚明仁、陳堯興。（圖／海鵬提供）

電影《念念眷村—文學裡的眷村故事》，片中不僅引用了大量文學片段，更採訪許多出身眷村第一代、第二代的重量級台灣作家，包括洛夫、張默、瘂弦、司馬中原、朱西甯、齊邦媛、白先勇、陳芳明、封德屏、袁瓊瓊、蘇偉貞、朱天心、梅家玲、張啟疆等珍貴照片及影片都收錄其中，電影現正上映中。