記者蔡琛儀／台北報導

歌手范怡文曾和張清芳對唱〈那些日子以來〉因此爆紅，她在24歲轉戰服飾業，原本經營得有聲有色，甚至新疆都設有分店，資本額超過2億台幣，不過卻在公司最巔峰之際，她被親姊背叛，一夕之間負債累累；如今她重新站起，不僅去年10月開唱，這個月也有演出。

▲61歲的范怡文身材保養得宜。（圖／翰森娛樂提供）

范怡文當年解散公司並用1年時間善後，8年打官司，最後身上剩不到人民幣100元，吃住都靠朋友接濟，近年她回歸歌壇，靠零星演出、變賣珠寶維持生活，直到2011年才復出歌壇。去年10月她舉辦「把自己寵壞」演唱會後，演出邀約不斷，而她26日將出席北捷30民歌演唱會，明年也將參戰民歌50演唱會，

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61歲的她保養得宜，范怡文說幾乎每天堅持作息正常，晚上10點就上床睡覺，隔天一早8點運動，維持好身材。健身房運動是范怡文從20多歲以來的習慣，她說，「很幸運碰到一位非常好的教練帶著我，基本功做得很扎實。」表示之前因為經營服裝品牌太過忙碌，一度改成在上班前花半個小時游泳1000公尺，接著再去上班。

▲范怡文分享自己的保養秘訣。（圖／翰森娛樂提供）

現在范怡文終於有時間能好好享受在健身房的時光，「如果時間允許，我最喜歡一個小時重訓，一個小時瑜伽，再加一個小時有氧」，表示天天運動讓自己能夠維持健康的身心靈；至於飲食，范怡文並不忌口，不過堅持先吃蛋白質，接著蔬菜、澱粉，最後才是水果。



至於皮膚保養，范怡文笑稱：「所有保養品牌都強調美白，但是我反其道而行，每天下班後趕去曬太陽機，大約15分鐘，把自己曬得非常黝黑光亮。」