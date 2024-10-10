KID喜迎國慶寶寶！出生時間點爆驚人巧合　升格女兒傻瓜：命中註定

記者孟育民／台北報導

男星KID林柏昇與「東區妹仔」Rita結婚後，去年初生下超萌愛子「木木」，今（10日）KID在社群報喜，老婆平安生下「國慶寶寶」，感動吐心聲，「二零二四年十月十日十點十分十秒地球上正式多了一位二寶爸！可能也會多了一位女兒傻瓜。」有趣的是，KID和老婆結婚紀念日在10月10日，恰巧木木出生的時間也是10點10分，女兒選在今天出生，相當有緣分。

▲▼KID老婆在10月10日生下女兒，時間點充滿巧合。（圖／翻攝自KID IG）

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事實上，KID與老婆Rita在頻道新片中分享，二寶生產日期的巧合和意外驚喜。Rita坦言，女兒的生產日期並非特意挑選，而是因為她第一胎是剖腹產，第二胎同樣需要剖腹，因此大約在懷孕38週時安排了手術，「剛好就是10月10日，我第一個想到的就是我們的結婚紀念日。」KID也分享這次的巧合，表示他們的兒子之前是在早上10點10分出生，這讓他覺得女兒的預產日似乎是命中註定，「我們沒有刻意去選日子，也沒有刻意去算命。」KID強調，這個特殊的巧合讓他們感到驚喜且有意義。

▲KID並沒特別選日子。（圖／翻攝自YouTube／野人部落）

KID在10月10日10點10分10秒迎來女兒，第一時間在社群分享影片，木木也一同見證妹妹的誕生，KID搞笑地說：「木木準備開始逐漸失去父愛，老婆與老公的感情越來越淡，真正的濃情蜜意準備散播，我也不知道接下來會發生什麼誇張的事情，只知道現在一切都『好』。哈哈哈，我有女兒了！」完全沈浸在幸福中。