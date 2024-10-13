小孟老師／10月13日星座運勢　避開小人PARTY星期天！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：學習汲取知識

感情：幸福甜蜜圍繞

財運：善用金融科技

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：巨蟹

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雙子座

工作：提高技能自信

感情：拿出確定保證

財運：學習金融知識

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：天蠍

天秤座

工作：把握開拓市場

感情：保持順其自然

財運：善用報酬優惠

幸運色：銀色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：按部就班進行

感情：身邊異性增多

財運：投資事半功倍

幸運色：藍色

貴人：雙子

小人：金牛

金牛座



工作：客戶主動上門

感情：戀情告白成功

財運：財源財富聚集

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：雙子

處女座

工作：心中誠惶誠恐

感情：對方很寵愛你

財運：提高風險察覺

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：新的機會產生

感情：對方令你感動

財運：賺錢機遇多多

幸運色：灰色

貴人：處女

小人：牡羊

天蠍座

工作：注意合約內容

感情：今日異性緣旺

財運：買賣進帳順利

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：射手

雙魚座

工作：美夢終於成真

感情：裝扮增加自信

財運：理財積極性高

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：溝通促進合作

感情：祈求好運降臨

財運：善用波動獲利

幸運色：灰色

貴人：雙魚

小人：處女

獅子座

工作：監控確保順利

感情：心情患得患失

財運：網絡尋找商機

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：天秤

射手座

工作：盡職盡責職位

感情：問題可以解決

財運：調整投資配置

幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。