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趙孟姿一轉頭「許孟哲端蛋糕現身」哭了　全家四口罕見公開合體！

記者黃庠棻／台北報導

趙孟姿和許孟哲婚後育有女兒Doreen及兒子Liam，一家四口生活幸福，不時會在社群分享家庭互動。今（10）日她出席母嬰大展的活動，穿著一襲俐落西裝現身，筆直的寬褲凸顯出她的修長美腿，沒想到活動進行到最後，老公許孟哲突然驚喜現身。

▲趙孟姿、許孟哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲趙孟姿、許孟哲還有一雙兒女難得一起露面。（圖／記者謝盛帆攝）

趙孟姿即將在11日迎來38歲生日，在生日前夕還是抓緊時間出門工作，擔任母嬰大展的頒獎人，沒想到活動進行到最後，老公許孟哲驚喜端出蛋糕還有一對兒女現身，特地到世貿一館給她一個驚喜生日禮物，一家四口難得公開露面，吸引了現場所有人目光。而許孟哲一打二在後台帶小孩，就怕精心準備的生日驚喜會因為寶寶的叫聲而破梗。

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▲趙孟姿、許孟哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲趙孟姿、許孟哲還有一雙兒女難得一起露面。（圖／記者謝盛帆攝）

許孟哲帶著女兒Doreen及兒子Liam現身給趙孟姿驚喜，更在台上大方親親，他感性地表示帶小孩真的需要非常多耐心，認為育兒的時候會因為工作、疲累，很容易被寶寶點燃怒火，這時就需要另一半的理解，喊話要當一個「神隊友」，夫妻都需要彼此體諒，而趙孟姿聽到老公的真情告白，也忍不住眼泛淚光。

▲趙孟姿、許孟哲。（圖／記者謝盛帆攝）

▲趙孟姿、許孟哲還有一雙兒女難得一起露面。（圖／記者謝盛帆攝）

不僅如此，趙孟姿也在採訪中透露，目前正在搬家，所以小孩大部分時間都交給奶奶幫忙照顧，其間斷捨離了很多小孩的東西，甚至上網詢問網友送出「恩典牌」，整整贈送出了五大箱物品，印象最深刻的是一組用了3年的圍欄，曾有過壞掉的情況，她跟許孟哲還特地找零件更換，因此這一組圍欄送出讓夫妻倆非常驕傲。

▲▼趙孟姿《2024第23屆最愛婦幼菁品大賞》。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙孟姿參加《2024第23屆最愛婦幼菁品大賞》。（圖／記者周宸亘攝）

談到下一胎，趙孟姿表示「現在沒有勇氣」，坦言雖然寶寶很可愛，但照顧小孩要花心思，明年2歲多的兒子要上幼稚園，4歲多的女兒在中班，可以開始規劃工作，強調「沒有要封肚」，也進一步說道許孟哲也沒有要結紮，至少現在都還沒有規劃，對於第三胎依舊保持開放態度。

▲▼趙孟姿《2024第23屆最愛婦幼菁品大賞》。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙孟姿參加《2024第23屆最愛婦幼菁品大賞》。（圖／記者周宸亘攝）

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