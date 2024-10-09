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范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人范琪斐今年8月宣布，和墨西哥裔美籍老公結束長達20年的夫妻關係，並坦言有第三者介入。9日辦完手續，正式結束兩人長達二十年的婚姻。她在社群上詳細分享了整個離婚過程，從簽訂離婚協議書、前往戶政機關辦理登記，一直到兩人正式分道揚鑣的情景。范琪斐坦言，儘管早已準備好離婚的各項程序，這一天的到來還是讓她心情複雜，甚至為此特地小小打扮了一番，儘管她心中質疑這樣的舉動是否有意義，但仍覺得「要留個好印象」。

▲范琪斐正式與前夫離婚。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

▲范琪斐正式與前夫離婚。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

范琪斐提及台灣離婚程序不複雜，而由於雙方還須在美國辦理離婚，她們選擇先在台灣進行公證，邀請了兩位證人，包括好友凱莉與凱莉老公。在辦理公證時，范琪斐與朋友們輕鬆聊天，似乎讓這場本該沉重的場景變得如同日常聚會般自在。然而，她注意到前夫似乎在一旁默默流淚，但這次她並沒有跟著掉淚，反而內心無法再同情，甚至覺得「這一切不都是他選擇的嗎？」

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▲范琪斐正式與前夫離婚。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

▲范琪斐曬出配偶欄變空的新身分證。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間臉書）

辦理完公證後，范琪斐與前夫前往戶政機關辦理離婚登記。她透露自己選擇凱莉夫婦同行，避免與前夫獨處。在戶政機關內，她看到隔壁窗口有一對喜氣洋洋的新婚夫妻，心中不禁有些感慨。最後，離婚手續完成後，前夫依約將手錶與訂婚戒指歸還給她，她坦言「我不是因為要戴，是因為我無法忍受，他可能把這些東西送給他的新女友」，對方最後輕輕拍了拍她的肩膀道別。

范琪斐表示，當她拿回戶口名簿時，看到配偶欄變成空白的那一刻，才真正感受到，這段二十年的生活，已經徹底結束了。最後，她在貼文中坦率地寫道：「請恭喜我，因為我真的會過得比以前更好。」這段文字顯示出她面對未來的堅強與信心，讓網友們感到心疼的同時，也為她的未來加油打氣。

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