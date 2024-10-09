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孫盛希罕見秀「秘密2絕技」　徹夜狂練：就是要我來寫

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后孫盛希即將於11月9日在台北流行音樂中心開唱，目前正在籌備演唱會之際，孫盛希驚喜推出新歌〈Hate U MORE〉，由於她發現短影音在自媒體上熱度越來越高，因此MV以「直式」及「橫式」兩種版本同時拍攝，打造出不同的視覺趣味，孫盛希不僅參與新歌編舞，更在MV中大秀書法和華麗開燒酒。

▲▼孫盛希〈Hate U MORE〉。（圖／滾石提供）

▲孫盛希推出新歌。（圖／滾石提供）

孫盛希為新歌〈Hate U MORE〉二度遠赴洛杉磯創作，MV則邀請多次合作的導演彭道森搭檔製作，由孫盛希親自撰寫腳本大綱，導演則把她腦海中的構思具體還原實現，孫盛希透露：「準備這支MV時，剛好是我時隔9個月發布新作品，加上最近喜歡拍Reels。因此希望每個環節都能設計有趣的點，結果好多idea開始冒出來，我那天晚上就寫下來，隔天就傳給道森導演了！」

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MV主要劇情講述克服情傷的過程，並在天橋和遊戲場取景，孫盛希在現場玩得不亦樂乎，不僅在MV中展現花式開燒酒瓶的絕技，也為這次拍攝徹夜練習寫書法，揮毫下筆的氣勢可見準備許久，孫盛希坦言：「導演一開始還有點怕怕的，不敢相信我的書法功力，所以我一直在練，半夜也在練。」一旁的彭道森導演則補充，其實書法畫面可以靠剪輯，但被孫盛希秒拒說：「不行！這就是要我寫啊！」

▲▼孫盛希〈Hate U MORE〉。（圖／滾石提供）

▲▼孫盛希在〈Hate U MORE〉MV中大秀書法和花式開燒酒瓶的技能。（圖／滾石提供）

▲▼孫盛希〈Hate U MORE〉。（圖／滾石提供）

此外，MV中，孫盛希寫出的書法「黑秋末爾」是將歌名直譯成中文的諧音梗，影片中出現的食物也別有巧思，選擇台灣道地小吃臭豆腐配上來自家鄉韓國的燒酒，燒酒瓶身更是趣味貼上自己的宣傳照，巧妙結合台韓文化讓孫盛希笑喊：「歡迎找我代言！」

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