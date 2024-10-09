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陳零九遭偷拍洩心聲！　自認「對鏡頭很敏感」：已經習慣了

記者蔡琛儀／台北報導

陳零九推出新歌〈也曾想走進你的心底〉，講述了一段「愛而不得」的感情故事，靈感來自於人們在感情中經歷的各種情緒起伏，從好感到分離的過程，這首歌透過音樂細膩地展現了沉浸、後悔與遺憾的情感。

▲▼陳零九〈也曾想走進你的心底〉。（圖／種子音樂提供）

▲陳零九推出新單曲〈也曾想走進你的心底〉。（圖／種子音樂提供）

陳零九分享，這首歌的靈感來自於每個人都可能經歷過的情感狀況，他表示：「不論最終是否能與對方在一起，總希望能夠好好愛眼前的人，並期待這段感情能夠走進對方的生活，可惜這段過程卻沒有那麼如意。」他舉例就像小時候暗戀同學的青澀階段一路到人生過程中，總是曾有過喜歡但最後卻追不到對方，感到非常遺憾。

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此次單曲封面拍攝採用了「被偷拍」的視角，傳遞一種內心情感外流的感覺。拍攝過程中，陳零九穿梭在停車場及戶外走路，以不經意的姿態讓攝影師偷拍捕捉畫面。他笑說：「偷拍的角度讓人有種窺探隱私、把心裡的故事挖出來給大家看的感覺，像是觀察者從對方家中出來的路途上無意間被捕捉。」

▲▼陳零九〈也曾想走進你的心底〉。（圖／種子音樂提供）

▲陳零九此次工作拍攝採「偷拍」角度。（圖／種子音樂提供）

雖然不需要特地對著鏡頭擺姿勢，但他坦言自己對於鏡頭十分敏感，仍然感覺像是在被拍攝，這對他來說也是一種挑戰。被問及平時在社交平台上被路人巧遇或偷拍的感受，陳零九表示，身為公眾人物，這種情況已經逐漸習慣，因此態度相對平靜。

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