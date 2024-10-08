ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Ozone出道兩年就攻下小巨蛋　「喊話高雄世運」：會繼續努力

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone推出首張專輯《New Moon》，日前在電台進行成軍兩周年粉絲同樂會直播，Ozone在出道短短兩年間，完成兩場北流演唱會，並征服台北小巨蛋，哲言表示，看到粉絲分享的珍藏影片和照片，讓他回顧自己初次踏上北流舞台的緊張樣子，並決定下次要在大舞台上克服緊張，展現自己的成長。

▲▼Ozone電台直播進行粉絲同樂會。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Ozone在電台直播進行粉絲同樂會。（圖／Hit Fm聯播網提供）

被問到解鎖小巨蛋後的下個目標，佳辰提到，之前有去高雄世運主場館觀賞火星人布魯諾演唱會，相信這些大型場館都是所有歌手夢寐以求的場地，對Ozone來說，前進如此盛大的音樂殿堂，是可以期許的目標，會繼續加油努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在粉絲同樂會直播中，Ozone不僅近距離與粉絲聊天，還安排互動環節讓粉絲抽選，例如讓團員親手餵食、送上親筆簽名海報等，也紛紛分享對於Ozone的心情。哲言表示，他很開心能與粉絲透過眼神交流和對話，感受到他們的真誠和應援。他說，如果現場有10位粉絲，他可能會因為感動而控制不住眼淚；子翔提到，每次聽到有人說聽Ozone的歌、看Ozone的演唱會就能陪伴歌迷們度過低潮跟難過，對Ozone來說意義重大。

▲▼Ozone電台直播進行粉絲同樂會。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲Ozone相當感動粉絲一路的支持。（圖／Hit Fm聯播網提供）

祖安也相當開心有機會聽見粉絲的真心話，平時行程因為時間有限，沒辦法完整傳達自己的心裡話，「很開心你們讓我們成為你們的力量，謝謝大家一路的支持，會繼續努力。」佳辰說，他們對每場演出都抱持著珍惜和沒有遺憾的態度，希望能把最好的呈現在觀眾面前，非常感謝所有願意花時間來聽他們的作品，來現場觀看他們演出的粉絲；文廷也說，他們喜歡粉絲，就是因為粉絲就是粉絲，他們代表的就是「One and Only」，因此他們會繼續努力。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

推薦閱讀

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度

徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度

汪建民過世前已無法言語！「只用眼神回應」　澎恰恰悲吐上週最後一面

汪建民過世前已無法言語！「只用眼神回應」　澎恰恰悲吐上週最後一面

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ozone

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂團女主唱去年與女友完婚　親曝同婚心酸內幕：很心痛
  2. 苦苓69歲生日！妻子「叫小姐」幫慶生　他大讚：最特別的禮物
  3. Ozone出道兩年就攻下小巨蛋　「喊話高雄世運」：會繼續努力
  4. YTR眾量級Andy突認「最近壓力大」！　被問家寧反應曝光
  5. 范丞丞跟女神楊紫拍吻戲！脫口「從小看妳戲長大」她真實反應曝光
  6. 李翊君開唱罕見「一套服裝穿到底」　唱到滿身汗還喊爽：有夠暢快
  7. 陷阱題無誤！峮峮玩遊戲脫口「精神攻擊」KID秒變臉走心
  8. 陸劇男神侯明昊首演古裝劇！　「用臉喝酒」親曝拍攝趣事
  9. Tizzy Bac開唱變股東大會！　「取直銷名稱」原因曝光
  10. 鍾欣凌戲路大反轉「演偷情小三」　被大批帥哥追求笑了：很難決定

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366