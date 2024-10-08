Ozone出道兩年就攻下小巨蛋　「喊話高雄世運」：會繼續努力

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone推出首張專輯《New Moon》，日前在電台進行成軍兩周年粉絲同樂會直播，Ozone在出道短短兩年間，完成兩場北流演唱會，並征服台北小巨蛋，哲言表示，看到粉絲分享的珍藏影片和照片，讓他回顧自己初次踏上北流舞台的緊張樣子，並決定下次要在大舞台上克服緊張，展現自己的成長。

▲Ozone在電台直播進行粉絲同樂會。（圖／Hit Fm聯播網提供）

被問到解鎖小巨蛋後的下個目標，佳辰提到，之前有去高雄世運主場館觀賞火星人布魯諾演唱會，相信這些大型場館都是所有歌手夢寐以求的場地，對Ozone來說，前進如此盛大的音樂殿堂，是可以期許的目標，會繼續加油努力。

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在粉絲同樂會直播中，Ozone不僅近距離與粉絲聊天，還安排互動環節讓粉絲抽選，例如讓團員親手餵食、送上親筆簽名海報等，也紛紛分享對於Ozone的心情。哲言表示，他很開心能與粉絲透過眼神交流和對話，感受到他們的真誠和應援。他說，如果現場有10位粉絲，他可能會因為感動而控制不住眼淚；子翔提到，每次聽到有人說聽Ozone的歌、看Ozone的演唱會就能陪伴歌迷們度過低潮跟難過，對Ozone來說意義重大。

▲Ozone相當感動粉絲一路的支持。（圖／Hit Fm聯播網提供）

祖安也相當開心有機會聽見粉絲的真心話，平時行程因為時間有限，沒辦法完整傳達自己的心裡話，「很開心你們讓我們成為你們的力量，謝謝大家一路的支持，會繼續努力。」佳辰說，他們對每場演出都抱持著珍惜和沒有遺憾的態度，希望能把最好的呈現在觀眾面前，非常感謝所有願意花時間來聽他們的作品，來現場觀看他們演出的粉絲；文廷也說，他們喜歡粉絲，就是因為粉絲就是粉絲，他們代表的就是「One and Only」，因此他們會繼續努力。