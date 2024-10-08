楊謹華獻出第一次！　《為愛鼓掌》大結局藏亮點「找蕭煌奇操刀」

記者黃庠棻／台北報導

影集《今夜一起為愛鼓掌》播出精彩大結局，惹哭不少劇迷，認為結局「非常血淋淋，真實呈現人生，不完美、也是一種完美！」。在影集播出完結篇時，楊謹華所飾演的性治療師張佳晨，隨著個案們一起成長展現深刻的情感，而她首次為戲劇跨界演唱的插曲〈天生勇敢〉，成為了首次曝光的隱藏彩蛋，讓觀眾能更貼近「張佳晨」的內心世界。

▲《今夜一起為愛鼓掌》大結局受到網友討論。（圖／壹壹影業提供）



《今夜一起為愛鼓掌》最終大結局引起廣泛討論，播出後旋即登上ＭyVideo本日戲劇排行榜收視冠軍，首播期間更蟬連ＭyVideo台劇收視排行榜冠軍長達36天之久，於ＭyVideo粉絲團發布的精華片段更已累積超過300萬次觀看，顯示該劇受歡迎程度；在愛奇藝國際版自開播以來直至上週日完結，始終穩居台劇類別排行榜榜首的寶座。



楊謹華先前在《乘風破浪的姐姐》節目中展現了歌唱實力被觀眾大力讚賞，她謙虛地表示自己只是單純喜愛唱歌而已，分享「一直都很期待有機會為參與的戲劇或角色『插上一嘴』，這一次與製作人黃郁茹討論後，大家都希望有一首屬於張佳晨的歌，能唱出她的勇敢。期待觀眾聽到〈天生勇敢〉時，就會想起有位性治療師張佳晨，也希望這首歌可以陪伴需要治癒或鼓勵的心靈。」

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▲《今夜一起為愛鼓掌》大結局受到網友討論。（圖／壹壹影業提供）



而楊謹華演唱的插曲〈天生勇敢〉，由暢銷曲製造機蕭煌奇譜曲，歌詞出自曾入圍金曲獎最佳作詞人的黃婷之手。楊謹華第一次聽到demo時，就被輕快的旋律與琅琅上口的歌詞吸引，傳遞出角色在面對困難時的無懼。

▲《今夜一起為愛鼓掌》大結局受到網友討論。（圖／壹壹影業提供）

楊謹華表示在錄音時，歌詞也讓她一秒入戲，腦中充滿著張佳晨的畫面，詮釋出「勇敢的人，看起來好像是天生的，其實那咬著牙向前的每一步，都不容易。」在短短兩天內完成錄音，楊謹華坦言這是一次特別的挑戰，也非常過癮，透露：「相較於演戲需要肢體與表情來表達情感，唱歌則更依賴聲音的細微變化來傳達內心情感」，這一次全新的學習經歷，讓她有截然不同的體驗。

▲《今夜一起為愛鼓掌》大結局受到網友討論。（圖／壹壹影業提供）



ＭyVideo首播《今夜一起為愛鼓掌》大結局，Ella陳嘉樺堪稱收視王，包辦大結局收視TOP3，分別是Ella陳嘉樺向楊祐寧坦承內心話兩人爭執、Ella陳嘉樺在路上飆騎腳踏車前往找老公及Ella陳嘉樺與好友楊謹華因爭吵而相互坦承片段。

▲《今夜一起為愛鼓掌》大結局受到網友討論。（圖／壹壹影業提供）