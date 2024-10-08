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陳志強不捨哀悼汪建民！　曬黑白照吐思念：永遠記得你的好

記者王靖淳／綜合報導

56歲藝人汪建民因罹患肺腺癌第四期，且癌細胞已擴散至腦部，今（8）日其妹妹透過臉書發聲證實哥哥於昨（7）日病逝，噩耗曝光後令外界悲慟不已。為此，藝人陳志強稍早也在社群限動發出黑白照哀悼，表示自己會記得汪建民的好，並祝福對方一路好走。

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▲▼陳志強悼念汪建民。（圖／翻攝自Facebook／陳志強）

▲陳志強發文悼念汪建民。（圖／翻攝自Facebook／陳志強）

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陳志強在文中深情表示：「建民哥，你辛苦了，我會永遠記得你對我的好，對我的照顧。」簡短的文字中透露出深厚的情誼，讓人感受到他對汪建民的感謝與懷念。陳志強與汪建民的友誼早已有年，他回憶過去汪建民對自己的關懷，並在此刻表達最深切的祝福，願好友一路好走。

▲▼陳志強悼念汪建民。（圖／翻攝自Facebook／陳志強）

▲汪建民今（8）日傳出過世消息。（圖／翻攝自Insatgram／johnjohn1002）

事實上，汪建民平日不菸不酒，生前曾在節目中透露最初是因為背痛，以為是運動舊傷復發，後來又出現手麻，才驚覺大事不妙，抗癌過程期間暴瘦12公斤，身心飽受煎熬，瘦到眼窩凹陷，形容自己「根本沒辦法見人」。汪建民抗癌化療了7個月，妹妹今（8）日證實哥哥離世的噩耗，「建民哥於10／7晚間離開了我們，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」

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