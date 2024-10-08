Dcard大書爆婚內出軌離職了！　官方聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

「Dcard Video」團隊成員之一大書最近遭前妻發文爆料婚內出軌，對象還是公司內的正妹新人，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，Dcard Video今（8）日在IG限動發出聲明，證實大書已經完成離職手續，「不會再代表Dcard Video參與任何對外活動。」

▲大書爆出婚內出軌公司正妹新人。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

Dcard Video官方在聲明中表示歉意，並感謝支持者的關心。聲明中提到，團隊正持續處理後續事宜，並針對事件進行深入了解及應對，同時也表示，原成員大書已於今（8）日正式完成離職手續，未來將不再代表Dcard Video參與任何對外活動。

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▲大書原是Dcard Video團隊成員。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

Dcard Video團隊也分享他們在面對這次風波時的感受，他們在聲明中坦言，這份工作並不只是一般的工作，團隊成員付出了更多的努力與心血，因此也收穫了更多的快樂。然而，伴隨而來的挑戰與壓力更大，這是團隊目前正在適應的部分。

▲Dcard Video證實大書離職。（圖／翻攝自Instagram／dcard.video）

最後，Dcard Video承諾將繼續創作優質內容，持續帶給粉絲更多的陪伴與快樂，同時也透露，頻道目前正進行調整，預計將於10月18日恢復更新，並特別感謝一直支持並守護團隊的粉絲們。

【聲明全文】

感謝這陣子Dcard Video粉絲們的關心，很抱歉近期的風波讓支持Dcard Video的大家擔心了。

這幾天我們持續地在了解狀況，並進行後續處置。如先前預告，大書本人已經在今天完成離職手續離開公司，也不會再代表Dcard Video參與任何對外活動。

一直以來在Dcard Video工作的我們，不是只把這份工作當工作，所以付出更多的努力，得到更多的快樂，相對應的也會承受更大的打擊。這都是我們正在努力適應的。

持續創作更好的內容，帶給大家陪伴和快樂，是我們繼續守護的初衷。Dcard Video頻道正在重新調整腳步，10/18會恢復更新，也謝謝一直守護我們的你們。