ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Dcard大書爆婚內出軌離職了！　官方聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

「Dcard Video」團隊成員之一大書最近遭前妻發文爆料婚內出軌，對象還是公司內的正妹新人，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，Dcard Video今（8）日在IG限動發出聲明，證實大書已經完成離職手續，「不會再代表Dcard Video參與任何對外活動。」

▲▼大書（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲大書爆出婚內出軌公司正妹新人。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

Dcard Video官方在聲明中表示歉意，並感謝支持者的關心。聲明中提到，團隊正持續處理後續事宜，並針對事件進行深入了解及應對，同時也表示，原成員大書已於今（8）日正式完成離職手續，未來將不再代表Dcard Video參與任何對外活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大書爆出婚內出軌公司正妹新人。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

▲大書原是Dcard Video團隊成員。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

Dcard Video團隊也分享他們在面對這次風波時的感受，他們在聲明中坦言，這份工作並不只是一般的工作，團隊成員付出了更多的努力與心血，因此也收穫了更多的快樂。然而，伴隨而來的挑戰與壓力更大，這是團隊目前正在適應的部分。

▲▼dcard（圖／翻攝自Facebook／dcard）

▲Dcard Video證實大書離職。（圖／翻攝自Instagram／dcard.video）

最後，Dcard Video承諾將繼續創作優質內容，持續帶給粉絲更多的陪伴與快樂，同時也透露，頻道目前正進行調整，預計將於10月18日恢復更新，並特別感謝一直支持並守護團隊的粉絲們。

【聲明全文】

感謝這陣子Dcard Video粉絲們的關心，很抱歉近期的風波讓支持Dcard Video的大家擔心了。

這幾天我們持續地在了解狀況，並進行後續處置。如先前預告，大書本人已經在今天完成離職手續離開公司，也不會再代表Dcard Video參與任何對外活動。

一直以來在Dcard Video工作的我們，不是只把這份工作當工作，所以付出更多的努力，得到更多的快樂，相對應的也會承受更大的打擊。這都是我們正在努力適應的。

持續創作更好的內容，帶給大家陪伴和快樂，是我們繼續守護的初衷。Dcard Video頻道正在重新調整腳步，10/18會恢復更新，也謝謝一直守護我們的你們。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

樂天女孩死會+1！洪葳「IG洩密」爆熱戀職籃球員林子洧 球團回應了

汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12kg眼凹陷

汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12kg眼凹陷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／56歲汪建民離世！抗癌化療7個月…妹妹慟證實：一切煙消雲散

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」！摯友帶他生前最愛探望：最後一次

汪建民癌逝！馬國畢哽咽「前陣子才去醫院看他」　生前最後對話曝光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民生前「神秘女友」意外曝光！　不離不棄照顧...綜藝大哥欽佩：很偉大

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！　妻無奈揭心酸真相：為了混口飯吃

汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

徐乃麟聞汪建民癌逝當場哭了！　「曾出手救援失智母」心痛發聲：一起祈禱

陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大書, 出軌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了
  2. 「重機女神」出車禍愛車慘摔倒地！　咪妃曬照曝傷勢：超級痛
  3. 越南影帝來台拍戲變胖！　標準中文喊「台灣最愛」張鈞甯無奈笑虧
  4. 雷／《黑白大廚》總冠軍出爐！　「他爆冷第一個遭淘汰」全場傻眼
  5. 王少偉內湖置產2間房！約會許藍方被拍　遭質疑「女主人身份」曝真相
  6. 汪建民、寶媽分手後「都罹肺腺癌」！她認斷聯10年：希望大家給他鼓勵
  7. 温昇豪強調：沒有跳槽凱渥！　怒駁「鬧翻伊林」親曝拍戲損失千萬
  8. 作家揭汪建民「私下非常親切」！　道別喊話：不痛不煩了
  9. 徐乃麟低頭道歉！喊話上《衝衝衝》破冰　楊繡惠隔空回應：謝謝乃哥大度
  10. 卡莉怪妞生了！　曬「寶寶正面照」報喜：歡迎來到新世界

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366