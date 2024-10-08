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汪建民1個月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我

記者田暐瑋／綜合報導

藝人汪建民罹患肺腺癌四期，家屬證實於7日病逝，他9月時才進入加護病房，好友也聯絡不上，他生前癌細胞擴散至頸椎後，開始長時間的電療跟化療，不菸不酒的他起初是背突如其來疼痛，以為是長時間運動、拍戲累積的後遺症，直到雙手又麻又痛，檢查後才知道罹癌，而且癌細胞擴散至頸椎最後一節、脊椎第一節中間的軟骨完全被癌細胞侵蝕。

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▲汪建民化療副作用多，且因脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（圖／年代提供）

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▲汪建民化療副作用多，且因脖子開刀導致脖子轉動角度有限。（圖／年代提供）

 汪建民家屬9月向《ETtoday》獨家證實汪建民住院中，不適合接受訪問，至於病況則是未答覆。他生前錄《震震有詞》透露，在醫師建議下開始接受電療與化療，「原本要進行80次的電療，完成65次時醫師告訴我可以停止了，維持追蹤就好。」腫瘤已從9公分縮小到3公分。

汪建民當時表示，化療過程順利，但一度完全無法進食，僅靠營養品支撐，甚至眼窩凹陷身體變形，「剛開始化療第3次、第4次時，曾在心裡向老天爺喊話，『拜託你把我帶走』，不要讓我面對這些。」長期抗癌一路辛苦，汪建民生前希望，親友不要一直追問他的身體狀況，免得背負太多壓力，只要跟他說一聲「加油」就好。

▲▼汪建民。（圖／中天綜合台提供）

▲汪建民。（圖／中天綜合台提供）

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