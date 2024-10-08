陳詩媛被摸頭「對象不是王齊麟」！影片曝光 正牌男友宣主權：注意點

記者潘慧中／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟4月大方認愛「樂天女孩」陳詩媛（十元），小倆口的隔空互動是不少網友的關注焦點。近日格外引起討論的是，陳詩媛上傳了一段被摸頭的影片，結果馬上釣出正牌男友宣示主權了！

▲陳詩媛被摸頭釣出王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



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畫面中，可以看到陳詩媛放下一頭長髮，身穿牛仔外套和白色短裙，搭配黑色短靴，露出穠纖合度的美腿。在海邊玩耍的她不忘和掌鏡人互動，除了被摸頭，還若有似無地碰了碰手。

▲陳詩媛和掌鏡人若有似無地碰了碰手。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



粉絲原本以為掌鏡者是王齊麟，直到本尊現身留言區直言「旁邊不安份的小手手注意點，那雙手是我的」，並附上生氣到鼻孔噴氣的表情符號，大家才發現陳詩媛互動的對象不是他。

▲▼王齊麟在留言區宣示主權。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang、10yuan.0424）



事實上，陳詩媛日前因接機王齊麟一事引發的風波，一度悄悄關閉社群網站，直到8月底才重新更新動態，粉絲也因此鬆了口氣留言：「總算是盼到妳回來了。」

▲王齊麟和陳詩媛穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）