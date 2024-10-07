田中千繪「19年前穿和服青澀模樣」曝光！1.8萬人狂讚驚豔：美翻

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星田中千繪因主演破億票房的台灣電影《海角七號》走紅，在台灣發展已經10多年，長期定居台灣的她，在8月正式拿到了永久居留證，開心宣布「我以後永遠可以待在台灣了！」許多粉絲替她感到開心，經常在社群分享日常的她，日前回日本期間驚喜在電視上看到24歲時參演的作品，趕緊拍照留念與粉絲分享。

▲田中千繪平時經常透過社群分享日常。（圖／翻攝田中千繪臉書）

田中千繪日前在臉書曬出一張翻拍家中電視的照片，透露此次回日本探親時，某天爸爸突然尖叫喊「千繪趕快過來，妳現在在電視上」，原來是她24歲時參演的電視劇正在重播，爸爸相當驚訝，因為從來沒有看過那部作品重播，竟然剛好就在田中千繪回日本時播出，她也有感而發表示：「現在看24歲的自己，長相和表演都是稚嫩，那時只專注在不要說錯台詞，完全無法享受詮釋角色的過程及現場的拍戲氛圍，真的是傻傻地在演戲。」

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▲田中千繪曬出24歲參演作品時的模樣。（圖／翻攝田中千繪臉書）

但當年稚嫩的她也有優點，田中千繪表示：「唯一可以稱讚的，就是能感受到當年的我也很認真的看待這個角色，演戲也是一門學不完的學問，只希望我的表演會一部比一部有進步。」字裡行間流露出對演戲的熱忱。

田中千繪曬出24歲時的模樣，粉絲也紛紛回應「好年輕、好美的回憶，好漂亮，美翻了」、「24歲的千繪就像學生一樣清純，現在的千繪美麗優雅！更具吸引力～」、「哇塞！真的是穿越時空！趕快跟電視機畫面合照一張XD」、「看著稚嫩的自己真的是很有趣的感覺」，吸引近2萬人按讚，迴響熱烈。